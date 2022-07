Arzenal v gozdu pri Srebrničah in Podturnu

29.7.2022 | 07:00

Nevarne najdbe v rokah pirotehnika (Foto: arhiv lokalno.si)

Včeraj ob 8.05 je pri Srebrničah v Novem mestu v gozdu občan našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so odstranili minometno mino kalibra 45 in sedemnajst kosov pehotnega streliva, vse italijanske izdelave, ostanek iz 2. svetovne vojne. Nevarne najdbe so uničili na kraju.

Ob 11.40 so tudi pri Podturnu, občina Dolenjske Toplice, v gozdu našli neeksplodirana ubojna sredstva. Tam so odstranili in na kraju uničili tri ročne bombe, eksplozivno polnitev ročne bombe, ostanek minometne mine kalibra 81 in 32 kosov pehotnega streliva, vse italijanske izdelave, ostanek iz 2. svetovne vojne.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALNJE NJIVE 1/0.42kV.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPROČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN, izvod 2.PODTUREN;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VAVTA VAS;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZLOGANJE1.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI VRH, izvod 2.PROTI PRISTAVI na.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško okolica na območju TP Mali Podlog 1. in Mali Podlog 2. med 7.30 in 13. uro.

M. K.