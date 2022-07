Ribnica na novo zasijala

29.7.2022 | 08:40

Foto: Občina Ribnica

Ribnica - Občina Ribnica zaključuje prenovo in širitev ulične razsvetljave v mestnem jedru Ribnice, ki obsega osrednji del mestnega jedra, vzdolž ulice Škrabčev trg in nekatera manjša robna območja mestnega jedra, ki se navezujejo na osrednji del.

Vse stare ulične svetilke so bile že zamenjane z novimi, varčnimi LED svetilkami, sporočajo z občine. Za celostno osvetlitev in ustrezno podobo mestnega jedra so bile obstoječim dodane še nove luči, skupaj jih je 64. Te so, kot navajajo, v obliki klasične kvadratne laterne, v sodobnem izgledu, brez figurativnih dodatkov ali ornamentov, v jekleni izvedbi in sivi mat barvi.

Luči bodo ob zaključku investicije imele časovno samodejno redukcijo, kar pomeni, da se bodo ob poznih nočnih urah, ko praktično ni frekvence, samodejno ustrezno zatemnile.

Hkrati z obnovo ulične razsvetljave bodo urejeni tudi nekateri povsem dotrajani odseki voznih in pohodnih površin, ki so bili desetletja zapostavljeni.

Do končnega, celovitega izgleda trga pa je še nekaj napornih korakov, dodajajo na ribniški občini. V naslednji fazi bodo med drugim zamenjali neustrezne izveske in reklamne napise oziroma jih ustrezno poenotili.

M. K.

