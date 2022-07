Obnova in gradnja prizidka gasilskega doma po načrtih

29.7.2022 | 10:00

Foto: MO Krško

Leskovec pri Krškem - Gradbena dela rekonstrukcije gasilskega doma v Leskovcu pri Krškem in izgradnje prizidka za potrebe gasilcev, krajevne skupnosti in domačih društev so v polnem teku in potekajo v skladu s terminskim planom, sporočajo z Mestne občine Krško. V delu objekta, kjer bo kulturna dvorana, so že izvedena gradbeno–rušitvena in zidarska dela, grobe električne napeljave, zamenjana strešna kritina, statična ojačitev stropne konstrukcije in konstrukcija bodočega dvoranskega balkona. Po odstranitvi prizidka objekta že gradijo novega, prav tako pritličje bodočega gasilskega doma. Do pozne jeseni naj bi slednji že omogočal garažiranje gasilskih vozil.

V skladu z dogovorom, ki so ga septembra lani podpisali občina, krajevna skupnost in domače gasilsko društvo, bo projekt obsegal izgradnjo prizidka, v katerem bodo nove garaže za gasilska vozila in prostori za Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem ter za potrebe krajevne skupnosti, hkrati pa projekt obsega tudi obnovo in preureditev obstoječe kulturne dvorane.

Celotna naložba je ocenjena na 950.000 evrov.

Po načrtih naj bi dela trajala do poletja 2023.

M. K.