Iz garaže bloka izginil sef z orožjem in strelivom; pijan, brez vozniške, z neregistriranim avtom

29.7.2022 | 11:20

Simbolna slika (Foto: arhiv; PU NM)

Med 24. 7. in 28. 7. je v Novem mestu nekdo vlomil v garažo stanovanjskega bloka in ukradel sef z orožjem in strelivom, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 8.000 evrov.

Lažje poškodovana voznica

Včeraj nekaj po 12. uri se je zgodila prometna nesreča v Gorenji vasi, na cesti Trebnje - Žužemberk. Policisti PP Trebnje so ugotovili, da je 30-letna voznica osebnega avtomobila pripeljala iz smeri Dobrniča in zaradi vožnje po levi strani vozišča trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 53-letna voznica. Poškodovano povzročiteljico nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Pijan, brez vozniške, z neregistriranim avtom

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa na Senovem ustavili voznika osebnega avtomobila VW golf. Med postopkom so ugotovili, da gre za 22-letnega kršitelja, ki je vozil avtomobil kljub prepovedi, saj mu je bilo vozniško dovoljenje zaradi kršitev odvzeto. Vozil je neregistriran avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,27 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prijeli tihotapca in tujce

Brežiški policisti so v minuli noči v Mihalovcu ustavili avtomobil slovenskih in danskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljana Sirije v vozilih prevažata sedem državljanov Iraka, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Državljanoma Sirije so odvzeli prostost in jima zasegli avtomobila. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Iraka še potekajo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Loče, Mihalovec) izsledili in prijeli 15 državljanov Irana in državljana Burundija in na območju PP Novo mesto (Dolž) državljana Senegala.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulih 24. urah intervenirali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 208 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 12 nesreč z gmotno škodo. V Krškem so, kot omenjeno, zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vloma in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.