''Pozabljene'' vreče z odpadki - Vreče ostajajo, zaplet z občino pa je nov

29.7.2022 | 14:00

V Prelesju je podjetje Isberg odložilo nekaj več kot 1.900 velikih vreč z odpadki. (Foto: R. N.)

Inšpektorji so ugotovili, da so v vrečah granulati različnih odpadnih gradbenih in drugih materialov. (Foto: R. N.)

Franci Kuselj toži Občino Šentrupert, ker noče kupiti zemljišča z vrečami. (Foto: R. N.)

Andrej Martin Kostelec

Šentrupert - Konec maja se je iztekel dodatni rok, do katerega bi moralo podjetje Isberg odstraniti nezakonito odložene odpadke na Dolenjskem, a se to ni zgodilo – Kuselj toži Občino Šentrupert, ker ta ne kupi zemljišča z vrečami

Prebivalci naselja Prelesje v šentrupertski občini so še vedno zaskrbljeni zaradi številnih t. i. jumbo vreč z odpadki, ki so že od lani nakopičene na zasebnem zemljišču nedaleč od glavne ceste. Če bi nastal požar, bi se po njihovem mnenju lahko zgodila ekološka katastrofa. Konec maja se je sicer iztekel dodatni rok, do katerega bi moralo podjetje Isberg odstraniti nezakonito odložene odpadke, a se to ni zgodilo. Vreče, polne različnega drobnega materiala, so še vedno tam, vprašanje je, kdaj jih bodo odpeljali in kdo bo na koncu plačal stroške odvoza.

Z Inšpektorata za okolje in prostor so na naše poizvedovanje sporočili, da je bil v inšpekcijskem postopku izdan sklep o dovolitvi izvršbe, v katerem je bilo podjetje Isberg, ki je lastnik odpadkov, opozorjeno, da bo izvršba opravljena po drugi osebi in na njihove stroške, če ne bodo sami v danem roku izpolnili svoje obveznosti. »Inšpektorica za okolje nadaljuje upravno izvršbo, v kratkem bo opravljena ocena stroškov odstranitve odpadkov. Upravna izvršba še poteka, zato vam več informacij ne moremo dati,« so še zapisali.

Šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec razume zaskrbljenost nekaterih občanov in poudarja, da se je občina obrnila na različne pristojne ustanove, da ukrepajo pri odstranjevanju teh nezakonito skladiščenih odpadkov v nekaj več kot 1.900 velikih vrečah. »Menim, da pristojno Ministrstvo za okolje in prostor ni učinkovito pri reševanju te problematike, ki ni težava samo v naši občini, ampak tudi v drugih krajih po Sloveniji. Trdno upam, da bo novo vodstvo ministrstva delovalo bolje kot prejšnje in da bodo upoštevali veljavno zakonodajo,« poudarja Kostelec.

KUSELJ TOŽI OBČINO

V Prelesju so vreče, ki so bile prej skladiščene v hali v središču Mirne, lani odložili na zemljišču podjetnika Francija Kuslja. Podjetje Isberg, ki ima sedež v Brežicah, je z njim podpisalo pogodbo o najemu prostora, a so plačali le za prve tri mesece. Čeprav so z njim poskušali navezati stik, je po besedah Kuslja direktor podjetja Isberg Ilin Dragiša že dolgo nedosegljiv. Tudi mi smo ga že večkrat klicali, a nikoli ni bilo odziva.

Da se bo zadeva tako zapletla, Kuselj ni pričakoval. Dogovor je bil, da bo vreče z različnim materialom Isberg na njegovem zemljišču skladiščil le do konca lanskega septembra. Ker se ne želi več ukvarjati s to zadevo, se je odločil, da parcelo proda. Sredi marca je Občino Šentrupert pozval, naj se izjasni, ali bo morda uveljavljala predkupno pravico. Kot nam je povedal Kuselj, so se tudi drugi zanimali za nakup zemljišča.

O tem je na marčevski seji razpravljal tudi občinski svet, ki se je strinjal z nakupom, saj bi občina za približno tri tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče odštela le 13.000 evrov.

Ampak kako in zakaj se je potem zapletlo? Kako zaplet komentirajo na občini in kako Kuselj?

Ter kdo in kdaj bo zdaj odpeljal odpadke? Ki, mimogrede, ležijo tudi na drugih krajih po Dolenjskem?



Podjetje Isberg očitno obstaja le na papirju ...

Rok Nose