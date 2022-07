Nesreče, ogenj, kača, ose in sršeni

30.7.2022 | 08:40

Vse fotografije so z včerajšnjega odstranjevanja sršenjih in osjih gnezd. (Foto: PGD Obrežje)

Včeraj ob 17.15 sta na Topliški cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. V nesreči je bila ena oseba poškodovana. Oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto ter jo prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto dogodka, odklopili akumulator, pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, nevtralizirali razlite motorne tekočine, očistili cestišče in pomagali avtovleki.

Minulo noč ob 00.54 se je na cesti Metlika - Novo mesto pri naselju Dole, občina Metlika, zgodila prometna nesreča. Gasilci PGD Črnomelj so odklopili akumulator na vozilu. Poškodovanih ni bilo.

Sinoči ob 20.59 sta na Pleteršnikovi ulici v Brežicah trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala, na kraju so jo oskrbeli reševalci NMP Brežice. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, razsvetljevali kraj in očistili cestišče.

Zagorelo ob dimniku

Ob 21.59 je v naselju Sajevec v občini Ribnica zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ribnica in Bukovica so pogasili dva kvadratna metra ostrešja ob dimniku, odstranili izolacijo, pregledali dimnik, očistili peč, odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe ter opravili pregled z termovizijsko kamero.

Gasilci in policija do onemoglega

Ob 7.29 so v Šegovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli okno večstanovanjskega objekta, v katerem je bila onemogla oseba. Pomagali pri prenosu reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Kača, ose in sršeni

Ob 11.11 sta v ulici Ob potoku v Novem mestu gasilca GRC Novo mesto iz stanovanjskega objekta odstranila kačo in jo izpustila v naravo.

Ob 11.12 so na Prilipah, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje odstranili več osjih gnezd iz pomožnega objekta.

Ob 19.10 so v Gorenji Pirošici gasilci odstranili sršenje gnezdo iz počitniškega objekta, ob 20.34 pa na Gubčevi ulici v Brežicah osja gnezda iz stanovanjskega objekta.

