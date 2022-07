FOTO: Nogometaši Krke za uvod napolnili mrežo Grosuplja

30.7.2022 | 10:00

Dino Kapitanović je takole dosegel še svoj tretji zadetek.

Novo mesto - Nogometaši Krke so zmagovito začeli novo sezono v 2. SNL, saj so s 4:1 ugnali novinca, ekipo Brinje Grosuplje. Za Novomeščane je včeraj kar trikrat v polno zadel 22-letni Hrvat Dino Kapitanović, ki je pred sezono okrepil Dolenjce. Krčani bodo na zelenice stopili danes, na domačem igrišču gostijo Aluminij.

Na stadionu Portoval sta obe ekipi začeli previdno. Domači so bili sicer nekoliko bolj podjetni, a niso uspeli resneje ogroziti vratarja gostov Ožbeja Kisovca. Grosuplje je v 35. minuti izpeljalo hiter protinapad, ki pa ni obrodil sadov, saj so bili pri zaključnem strelu premalo zbrani. Nekaj minut zatem je Josip Krznarić, ki se je po spomladanski epizodi v Kranju vrnil v Krko, sprožil z roba kazenskega prostora, a je meril malo prek vrat. Proti koncu polčasa je vendarle prišlo do spremembe rezultata, Kapitanović je namreč izkoristil napako enega od obrambnih igralcev gostov, ki mu je ob poskusu vračanja žoge do vratarja spodrsnilo. Vse je kazalo, da bo Krka na odmor odšla z zadetkom prednosti, a je nekaj trenutkov pred sodnikovim žvižgom še drugič udaril Kapitanović, ki je znova kaznoval napako in neodločnost v obrambnih vrstah Grosuplja.

Gostje so bili blizu zadetka v 51. minuto, ko se je po podaji iz kota sam v kazenskemu prostoru znašel Filip Nikola Ostojič, a je slabo meril z glavo. Kazen je sledila hitro. Novomeščani so v 54. minuti vodili že s 3:0. Kristijan Blaževski je po samostojnem prodoru sprožil, a je vratar gostov uspel odbito žogo, ki pa jo je nato v gol pospravil Kapitanović in se veselil "hat-tricka". Tri minute zatem so morali Grosupeljčani znova pobrati žogo iz svoje mreže, protinapad Krke je kronal Matic Marcius. Gostje so v 65. minuti vsaj nekoliko ublažili poraz, z razdalje je bil uspešen Domen Klančnik.

2. SNL, 1. krog:

Krka: Brinje Grosuplje 4:1 (2:0)

Strelci: 1:0 Kapitanović (43.), 2:0 Kapitanović (47.), 3:0 Kapitanović (54.), 4:0 Marcius (58.), 4:1 Klančnik (67.).

Krka: Kruljac, Mešanović, Ejup, Bedek, Kapitanović (od 78. Kregar), Marcius (od 69. Prodanović), Lipec, Krznarić, Zakrajšek (od 84. Radovič), Blaževski (od 78. Beguš), Marijanović (od 69. Potokar).

Besedilo in fotografije: R. N.

