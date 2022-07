Jan Redek znova za trebanjske leve, zanje tudi bosanski vratar

30.7.2022 | 09:20

Jan Redek (Foto: RK Trimo Trebnje)

Mirnes Grčo

Trebnje - Po dveh sezonah kaljenja pri rokometnem drugoligašu Mokercu iz Iga se v trebanjski Trimo vrača levokrilni igralec Jan Redek, je v sporočilu za javnost zapisala v minuli sezoni drugouvrščena ekipa v ligi NLB.

Jan Redek je povedal: "Prvi vtisi ob povratku v matični klub so odlični. V zadnjih dveh letih sem si na Igu želel napredovati in se vrniti v Trebnje. Vesel sem, da smo se z domačim klubom uspeli dogovoriti za podpis nove pogodbe. Naši cilji so jasni - boriti se za vrh Lige NLB in prikazati dober vtis v Evropi. Verjamem, da nam bo s trdim delom uspelo."

Trebanjci v novo sezono z bosanskim vratarjem

Trimo Trebnje je sklenil tudi sodelovanje z bosanskim vratarjem Mirnesom Grčom, ki je branil tudi za katarsko izbrano vrsto, v novi sezoni pa bo tvoril vratarski tandem skupaj z Aljošo Čudičem.