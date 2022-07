FOTO: Dva zletela s ceste, trije poškodovani

30.7.2022 | 19:40

Vse fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji) so z današnje nesreče pri Vrhovem. (Foto: PGD Sevnica)

Danes ob 14.00 uri je na cesti Bič - Žužemberk, pri kraju Rebri, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, stabilizirali prevrnjeno vozilo, odklopili akumulator, vozilo povlekli na cesto, do prihoda reševalcev nudili pomoč dvema poškodovanima osebama, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dva poškodovana in enega od njiju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

S ceste tudi pri Vrhovem

Ob 10.18 je v kraju Vrhovo, občina Radeče, osebno vozilo zapeljalo z vozišča. Gasilci PGE Celje in PGD Sevnica so zavarovali kraj, odklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč eni poškodovani osebi, posuli razlite motorne tekočine in s tehničnim posegom izvlekli vozilo nazaj na vozišče.

Reševalci NMP Sevnica so poškodovano pregledali na kraju dogodka.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v nedeljo dne 31. 7. 2022 od 13:00 do 18:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UNITPLAST.

M. K.

