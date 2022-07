Presenečeni nad odločitvijo zadruge - Krajani bi radi, da trgovina ostane

31.7.2022 | 17:30

Trgovina v Šentlovrencu bo predvidoma konec septembra zaprla svoja vrata. (Foto: R. N.)

Šentlovrenc - KZ Trebnje - Krka predvidoma konec septembra zapira živilsko trgovino v Šentlovrencu – Predvsem za starejše, ki nimajo lastnega prevoza, bo to velik udarec – Trgovina potrebna prenove – Vzpostavili bodo potujočo trgovino

Krajane Šentlovrenca je presenetila odločitev Kmetijske zadruge Trebnje - Krka, da bo predvidoma konec septembra zaprla trgovino z živili v njihovem kraju. Kot pravi predsednik Krajevne skupnosti Šentlovrenc Tomaž Špendal, so ljudje celo zbirali podpise proti zaprtju trgovine, saj bo to predvsem za starejše velika izguba.

Trgovina je v kraju že dolgo časa in ljudje so se navadili, da jim po kruh in druga osnovna živila ni treba hoditi daleč. »Trgovina ima tukaj že dolgo tradicijo. Res je majhna, a vseeno je dobro založena. Predvsem za tiste, ki nimajo lastnega prevoza, bo njeno zaprtje kar velik udarec,« pravi Špendal, ki se je zavzel, da bi trgovina ostala v kraju. KS Šentlovrenc je med drugim KZ Trebnje - Krka tudi poslala dopis, da naj še enkrat preučijo smotrnost njihove namere o zaprtju trgovine. Čeprav je malo možnosti, vseeno upajo, da do tega ne bo prišlo.

Direktor KZ Trebnje - Krka Stanko Tomšič pravi, da je trgovina v Šentlovrencu ena izmed njihovih najmanjših in da imajo v bližini dve podobni trgovini, eno v Veliki Loki, drugo pa v Velikem Gabru. »Na razdalji približno sedmih kilometrov imamo tri trgovine z enakim programom. Gre za daleč največjo gostoto naših živilskih in tudi tehničnih trgovin. Trgovina v Šentlovrencu že daljše obdobje posluje na meji oziroma pod pragom rentabilnosti,« pojasnjuje Tomšič.

Stanko Tomšič (Foto: R. N.)

Dodatno je premislek o zaprtju trgovine zahtevala odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki zadrugi nalaga obnovo talnih in stenskih površin ter stropov pa tudi zamenjavo oken in vrat vseh skladiščnih prostorov do konca septembra. Po besedah Tomšiča bi morali v sanacijo najbolj kritičnih stvari vložiti vsaj 20.000 evrov. »Objekt pa je potreben celovite prenove, kar bi nas stalo še bistveno več denarja,« še dodaja direktor.

Z zaprtjem trgovine je soglašal upravni odbor zadruge. »Prosim za razumevanje naše odločitve, saj je uprava dolžna zagotavljati stabilno poslovanje zadruge, pri čemer moramo zasledovati cilj, da bodo dolgoročno vse naše posamezne enote poslovale pozitivno. Prosimo za razumevanje, da je tudi zadruga kot trgovsko podjetje soočena z neizprosno konkurenco na vseh področjih našega dela. Pri soočenju z njo smo včasih primorani sprejeti tudi kakšno odločitev, ki ni prijetna ne za upravo, ne za naše upravljavce in ne za naše člane oziroma stranke,« pravi Tomšič.

Ob tem dodaja, da bodo vsaj za pol leta poskušali podaljšati rok za odpravo nepravilnosti, ki jih je ugotovil inšpekcijski nadzor. Tako bi bila trgovina odprta še nekaj mesecev dlje, v tem času pa bodo vzpostavili potujočo trgovino, ki bo namenjena za zagotavljanje osnovnih živil osebam, ki same ne morejo priti do najbližje trgovine.

Na vprašanje, kaj se bo po zaprtju trgovine v Šentlovrencu zgodilo s prostorom, Tomšič odgovarja, da o tem upravni odbor zadruge še ni razpravljal.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Rok Nose