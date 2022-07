Novomeški mladinci s finskimi vrstniki o zdravem duhu v zdravem telesu

31.7.2022 | 11:00

Foto: arhiv MC Oton

Novo mesto - Novomeški Mladinski center Oton bo od danes do naslednje nedelje poleg domačih udeležencev gostil enako število finskih mladincev. Gre za izmenjavo, ki so jo poimenovali Zdrav duh v zdravem telesu. Skozi zabavo in z različnimi dejavnostmi bodo skupaj iskali povezave med zdravim telesom, zdravo hrano in zdravim umom, so sporočili prireditelji.

Gre za sodelovanje s finskim mladinskim centrom Piispala, izmenjava pa je namenjena mladim, starim od 13 do 17 let.

Udeležilo se je bo skupaj 24 posameznikov oz. deset mladih Fincev in enako število njihovih novomeških vrstnikov, ter po dve mladinski vodji iz Slovenije in Finske, so dodali.

Koordinator za mladino Zavoda Novo mesto Mitja Valentinc je povedal, da je namen izmenjave, da "mladi spoznajo različne načine gibanja in najdejo tudi sebi primernega, s katerim bodo poskrbeli za dobrobit lastnega telesa in duha".

Na sedemdnevni izmenjavi bodi sicer zanje pripravili različne športne dejavnosti in delavnice, s pomočjo katerih bodo spoznali tudi svoj čustveni svet in lastno doživljanje sveta.

Zjutraj se bodo "mehko prebujali", med drugim se bodo ukvarjali z golfom, s plezanjem, z veslanjem po Krki in Temenici in z dihalnimi vajami. Obiskali bodo pustolovski park na Otočcu. Popoldanske ure bodo namenili oblikovanju in organizaciji zaključne prireditve za splošno javnost. Pripravili jo bodo zadnji dan izmenjave.

Stroške potovanj, nastanitve, programa in prehranjevanja bosta pokrila gostujoča finska organizacija ter program Erasmus plus, je še povedal Valentinc.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Koordinator za mladino Zavoda Novo mesto Mitja Valentinc o mladinski izmenjavi s Finci Koordinator za mladino Zavoda Novo mesto Mitja Valentinc o mladinski izmenjavi s Finci