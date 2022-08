Trk pri Bukošku; gorel gradbiščni zabojnik

1.8.2022 | 07:00

Včeraj ob 13.05 sta pri Bukošku, občina Brežice, trčili osebni vozili. Ena oseba se je poškodovala. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posuli po izteklih motornih tekočinah. Dežurni delavec cestnega podjetja je počistil cestišče. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Gorel gradbiščni zabojnik

Davi ob 5.04 je na gradbišču v ulici Cesta Vilme Bukovec v Trebnjem gorel gradbiščni zabojnik. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, pogasili zabojnik in preprečili širjenje požara na okoliško podrast.

Sršenje gnezdo

Včeraj ob 9.22 so v naselju Orešje na Bizeljskem, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje odstranili sršenje gnezdo iz napušča stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽINA, na izvodu S.O. LEVO;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIPLES.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS PRI SEMIČU;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI, izvod 2.PROTI LIPI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MESTNE NJIVE, izvod 2.NNO DESNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEVC;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU;

- od 10:30 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAZNIK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Tržišče kolodvor, Tržišče, Tržišče peskokop, Zgornje Vodnale, Kapla vas in Vodnale.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško okolica med 8. in 12. uro na območju TP Dolenji Leskovec, Dolenji Leskovec LD, Peč Rožno, Brestanica grad muzej in Brestanica grad; na območju nadzorništva Krško mesto pa med 8.30 in 14. uro na območju TP Brezje Gorjanci, Gradec Gorjanci in Planina Gorjanci.

M. K.