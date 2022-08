Denar za Gače bo

1.8.2022 | 10:00

Metlika, Črnomelj in Novo mesto po 15 tisočakov, Semič 20 tisočakov za Gače. (Foto: arhiv DL)

Semič - Primaknile ga bodo štiri občine – Nova proračunska postavka za gasilke – Dodaten denar za gozdne ceste

Na zadnji seji pred poletnimi počitnicami so semiški občinski svetniki na predlog županje mag. Polone Kambič obravnavali 12 točk dnevnega reda.

Svetiki so med drugim brez zadržkov sprejeli, tako kot drugi dve belokranjski občini, Odlok o denarnih spodbudah dijakom Srednje šole Črnomelj. Prav tako so podprli predlog sklepa o prerazporeditvi nekaterih proračunskih sredstev za sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav na smučišču Gače, podobno kot v letu 2021. Ob pripravi proračuna za leto 2022 tega namreč niso predvideli, saj še ni bilo zagotovil občin Metlika in Črnomelj ter Mestne občine Novo mesto, da bodo v svojih proračunih namenile po 15 tisoč evrov za obratovanje smučišča. Semičani bodo, glede na to, da se smučišče nahaja na njihovemu območju, zagotovili 20 tisočakov.

Štiri tisoč evrov (kotizacija, nakup slavnostnih uniform, dnevnice, po potrebi refundacija dopusta za zaposlene …) pa je nova proračunska postavka, ki je namenjenih ekipi članic A PGD Semič, ki so se v preteklih dneh udeležile gasilske olimpijade v Celju.

Občina ima v proračunu zagotovljenih tudi nekaj več kot 68 tisoč evrov za vzdrževanje gozdnih cest, zvišati pa bi jih morali še za 22.700 evrov. Zagotovitev sredstev je pogoj za sklenitev aneksa z izvajalcem del.

M. Glavonjić