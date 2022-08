FOTO: Tradicionalni 24. spust po mejni reki Kolpi

1.8.2022 | 13:30

Foto: Peter Golobič

Eden od krovnih dogodkov Zveze slovenskih častnikov (ZSČ) je tudi belokranjski tradicionalni vsakoletni spust po mejni reki Kolpi z nazivom »Kolpa-Kupa«. Minulo soboto so ga pripravili že štiriindvajsetič, kot krovni dogodek ZSČ je potekal že šestič, prav tolikokrat pa je bil to tudi mednarodni dogodek, ki so ga izvedli skupaj s kolegi iz Karlovca.

Za letošnji spust napovedi sicer niso bile najboljše: ogrožal ga je nizek vodostaj reke Kolpe in njenega pritoka Lahinje, ki bi organizatorjem služila kot nadomestna trasa. Morali so se prilagoditi razmeram in so letošnjo traso nekoliko skrajšali – spust je potekal od vasi Griblje do Križevske vasi pri Metliki s startom in ciljem na slovenski strani mejne reke Kolpe.

Kot je sporočil Peter Golobič, so se v nič kaj spodbudnem vremenu v soboto zjutraj zbrali na metliškem kopališču, kjer so hrvaški častniki poskrbeli za izdaten zajtrk. Po nagovoru predsednika OZSČ Bela krajina Antona Krašovca in predsednika Hrvatskog časničkog zbora Karlovške županije Igorja Majetića so se z avtobusi in osebnimi vozili odpeljali na izhodišče na kopališče pod vasjo Griblje, kjer jih že čakalo dvanajst pripravljenih raftov. Le-te smo prenesli na Kolpo, se razvrstili po njih in spust se je lahko začel.

Kljub omenjenemu nizkemu vodostaju Kolpe so se brez posebnih težav spustili po njej, tudi jezove so – sicer peš s prenosom raftov – premagali brez težav. Za kraj postanka so določili kopališče in kamp Podzemelj. V tem času pa se je nad udeležence spustila kar močna ploha, ki so jo tam prevedrili.

Ko se je dež polegel, so spust mimo vasi Otok in Primostek nadaljevali proti cilju – kampu Lovšin v Križevski vasi. Tam so rafte potegnili na suho in jih pripravili za odvoz ter se peš napotili ob (pre)nizki Kolpi proti nekaj sto metrov oddaljenemu metliškemu kopališču.

Po zasluženem kosilu, zaključnih nagovorih in zahvalah gostov pa je sledilo še prijetno druženje.

Tradicionalno se je letošnjega dogodka udeležilo 164 udeležencev iz dvanajstih občinskih in območnih združenj ZSČ, iz združenja Sever in častnikov s Hrvaškega, s svojo udeležbo pa so jih, ko še sporoča Peter Golobič, počastili tudi predstavniki krovne organizacije ZSČ.

M. K.

