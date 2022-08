Z dvema promiloma v ograjo ob hiši; v kombiju 21 prebežnikov

Policisti Policijske uprave Novo mesto so minuli vikend, med 29. 7. in 1. 8., intervenirali v 205. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 649 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, sedem nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 28 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Brežicah so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 42. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nezakonitega lova, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje. S PU Novo mesto sporočajo nekaj podrobnosti.

Huje poškodovana potnica na motorju

V soboto nekaj pred 14. uro so bili policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Ta se je zgodila nekaj pred 11. uro v Žužemberku, kjer je 58-letni motorist iz Švice zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in padel. Huje poškodovano 59-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Z dvema promiloma v ograjo ob hiši

Črnomaljski policisti so bili v petek popoldne obveščeni, da naj bi na območju Belčjega vrha pijan voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo ob stanovanjski hiši in jo poškodoval. 47-letnega voznika, ki se v nesreči ni poškodoval, so izsledili in ustavili. V litru izdihanega zraka je imel 1,04 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznik in potnica lažje poškodovana

V petek nekaj pred 21. uro se je prometna nesreča zgodila v Brežicah - 68-letni voznik osebnega avta je odvzel prednost 50-letnemu vozniku. Lažje sta se poškodovala 50-letni voznik in potnica v njegovem vozilu. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Dvakrat prehitro

V petek nekaj pred 23. uro je 25-letni voznik vozil osebni avtomobil iz smeri Novega mesta proti Metliki. Pri Dolah je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika in potnika v njegovem vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vozniku so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

V soboto nekaj pred 14. uro se je nesreča zgodila na cesti med Žužemberkom in Bičem, pri kraju Reber. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je zanjo odgovoren 64-letni voznik osebnega avtomobila iz Nemčije, ki je peljal iz smeri Žužemberka proti Biču. Pri kraju Reber je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil ter obstal na strehi. Lažje poškodovano 64-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti izrekli globo.

Nepravilno prehitevanje

Brežiški policisti so bilivčeraj okoli 13. ure obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti med Bukoškem in Župelevcem. 48-letni voznik je peljal iz smeri Župelevca in zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v avtomobil 27-letnega voznika, ki je vozil pred njim. Lažje poškodovanega povzročitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,24 miligrama alkohola, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Zasegli so mu avto in drogo

Včeraj nekaj pred 18. uro so brežiški policisti med kontrolo prometa na Čatežu ob Savi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da gre za 21-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Zasegli so mu avtomobil in manjšo količini prepovedane droge. O kršitvah so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V Podgori na območju Straže je med 28. 7. in 29. 7. nekdo z delovišča ukradel pnevmatsko kladivo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1200 evrov.

Na Ragovski ulici v Novem mestu je v noči na petek neznanec vlomil v lesen pomožni objekt in pdnesel plinski gorilnik z jeklenko, jedilni pribor in več krožnikov.

S strehe objekta v Novi vasi pri Mokricah je nekdo potrgal bakrene žlebove in odtočne cevi.

Na območju Velike Plešivice je nekdo vlomil v kletne prostore počitniške hiše in iz hladilnika izmaknil hrano in pijačo.

Na parkirnem prostoru v Črnomlju je v noči na nedeljo neznanec vlomil v osebni avtomobil in ukradel tri motorne žage. Lastnika je oškodoval za 3000 evrov.

Med 30. 7. in 31. 7. je v naselju Pristava na območju PP Novo mesto nekdo poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt ni uspel priti, zaradi poškodb dveh vrat pa je nastalo za okoli 3000 evrov škode.

V minuli noči pa je na območju Prečne pri Novem mestu neznanec skozi vrata vlomil v gostinski lokal. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Prijeli tihotapca migrantov

V petek nekaj po 15. uri so policisti na območju Čateža ob Savi ustavili voznika kombija srbskih registrskih oznak. 30-letni državljan Srbije je v vozilu prevažal 13 državljanov Nepala in osem državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Državljanu Srbije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Brezje pri Veliki Dolini, Rigonce, Slovenska vas, Dobova, Prilipe, Čatež ob Savi, Gabrje pri Dobovi, Brežice in Loče) izsledili in prijeli 49 državljanov Burundija, 25 državljanov Bangladeša, 15 državljanov Iraka, 15 državljanov Afganistana, tri državljane Indije, dva državljana Kitajske in državljana Turčije ter na območju PP Črnomelj (Podklanec, Damelj) 14 državljanov Burundija, državljana Afganistana in državljana Pakistana.

