Dela na avtocesti med Ivančno Gorico in Trebnjem oddana družbi Voc

1.8.2022 | 18:45

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Dars je javno naročilo za rekonstrukcijo dolenjske avtoceste na odseku Ivančna Gorica-Bič, Bič-Trebnje in priključek Bič oddal ponudniku Voc Celje. Ponudbena cena znaša 15,45 milijona evrov, izhaja iz današnje objave na portalu javnih naročil. Dars je ob tem oddal tudi dela na dolenjski avtocesti med Kronovim in Drnovim ter na vipavski hitri cesti.

Ponudbo sta poleg družbe Voc Celje oddali še Gorenjska gradbena družba iz Kranja in CGP iz Novega mesta. Dars je ponudbo Gorenjske gradbene družbe kot nedopustno zavrnil, ker je bila ta pri 16,57 milijona evrov previsoka. Ponudba CGP v višini 15,89 milijona evrov pa je bila v dopustnem okviru, a višja od tiste, ki jo je podala družba Voc.

Darsova odločitev še ni pravnomočna, saj lahko neizbrani ponudniki nanjo v osmih dneh vložijo zahtevek za revizijo, še izhaja iz objave.

Promet po polovici avtoceste

Obnovitvena dela na tem odseku so ena od devetih obsežnejših, ki jih letos načrtuje Dars. Med deli na omenjenem odseku, ki je med bolj načetimi na tem avtocestnem kraku, bo promet po napovedih potekal po polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

Še ena obnova bo na dolenjski avtocesti nekoliko južneje v več etapah potekala na odseku med Kronovim in Dobruško vasjo in med Dobruško vasjo in Drnovim, pri čemer bo obnovljen tudi priključek Dobruška vas. Dars je ta dela, kot je razvidno iz današnje objave na portalu javnih naročil, oddal novomeškemu gradbincu CGP, ki je ponudil ceno 10,39 milijona evrov. Kot nedopustno je medtem zavrnil ponudbo Gorenjske gradbene družbe.

Na drugi strani Slovenije se bo medtem v naslednjih mesecih nadaljevala tudi več leta trajajoča obnova vipavske hitre ceste. Dela na odsekih med Vogrskim in Šempetrom pri Novi Gorici ter med Šempetrom in Vrtojbo ob spremljajoči obnovi priključka Šempeter in kamionske ceste na tovornem terminalu na mejnem prehodu Vrtojba je Dars oddal Kolektorju CPG v skupnem nastopu s Cestnim podjetjem Koper. Njuna ponudbena cena je 9,73 milijona evrov. Kot nedopustno je medtem Dars zavrnil ponudbo Gradbenega podjetja Krk.

STA; M. K.