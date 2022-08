25. Anin sejem - tudi oldtimerji in polžje dirke

2.8.2022 | 12:30

Foto: Občina Ivančna Gorica; Gašper Stopar

Višnja Gora - Od petka, 29. julija, do nedelje, 31. julija, je Turistično društvo Višnja Gora v sodelovanju z drugimi višnjanskimi društvi pripravilo jubilejni 25. Anin sejem. Osrednjega nedeljskega semanjega dne v starem mestnem jedru se je udeležil tudi ivanški podžupan Tomaž Smole, ki je organizatorjem ob 25. izvedbi Aninega sejma v zahvalo in vzpodbudo za naprej izročil županov spominski kovanec Prijetno domače. Priznanje je v imenu organizatorjev sprejela predsednica TD Višnja Gora Marijeta Lovrič Simoniti, so sporočili z občine.

Petek

Dogajanje ob Aninem sejmu se je začelo že v petek, 29. julija, z odprtjem razstave slik v Mestni hiši Višnja Gora slikarja dr. Huberta Zeilerja, domačina z Vrha pri Višnji Gori, sicer strokovnjaka za divjad in lovstvo. Sobotno dogajanje se je nadaljevalo na ploščadi pred Hišo kranjske čebele, kjer je potekalo slovesno odkritje obeležja cesarju Frideriku III. Habsburškemu, ki je Višnji Gori leta 1478 podelil mestne pravice. Obeležje, ki zdaj krasi pročelje nekdanje mitnice in katerega izdelavo je naročilo Turistično društvo Višnja Gora, je delo akademskega kiparja Mirka Bratuše. Umetnikovo delo je ob odkritju obeležja s strokovnim nagovorom pospremil umetnostni zgodovinar dr. Ferdinand Šerbelj. Prireditve se je udeležil tudi dr. Milček Komelj, podpredsednik SAZU. Čast odkritja obeležja s snemanjem zastave Višnje Gore je pripadla trem najstarejšim meščanom, dr. Benu Pehaniju, Francu Godeši in Pavletu Grozniku.

Nedelja

Nedeljski osrednji sejemski dan na Mestnem trgu v Višnji Gori pa se je začel po jutranji maši z bobnanjem in najavo mestnega klicarja. Poleg številnih stojnic z domačo in umetnostjo obrtjo, rokodelskimi izdelki in delavnicami ter ponudbo domačih pridelkov so si lahko obiskovalci ogledali še prikaz predelave lanu, lončarstva, klekljanja višnjanskih klekljaric ter izdelavo preje, zobotrebcev in košar. Dogajanje je popestril sprevod konjarjev in konjskih vpreg Društva prijateljev konj Višnja Gora, že tradicionalno pa so se po mestnem jedru Višnje Gore zapeljali starodobni motorji in vozila Oldtimer cluba Škofljica in Citroen kluba Slovenija. Letošnji Anin sejem je popestril tudi obisk žužemberške gospode in Turjaškega viteza, sozapisali v občinskem sporočilu.

Manjkala ni niti bogata čebelarska ponudba domačih čebelarjev in novost – ogled interaktivne razstave v Hiši kranjske čebele. Najmlajši so se lahko preizkusili v pravih polžjih dirkah in prisluhnili kamišibaj predstavam. Poskrbljeno je bilo tudi za bogat srečelov in gostinsko ponudbo.

M. K.

