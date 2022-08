Popoldne ena nesreča, ponoči goreli zabojniki za smeti

2.8.2022 | 07:00

Včeraj ob 15.30 sta na cesti Radohova vas–Šentvid pri Stični, občina Ivančna Gorica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Stična, Trebnje in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe, posuli cestišče z vpojnim sredstvom in ga počistili.

Koga motijo zabojniki?

Minulo noč ob 3.41 je v naselju Lokve pri Črnomlju gorela vsebina v treh zabojnikih za komunalne odpadke. Požar so pogasili gasilci PGD Črnomelj. Zabojniki so bili v požaru uničeni.

Vse skupaj se je v Črnomlju ponovilo ob 4.20, ko je v Ulici Moša Pijade gorela vsebina v dveh zabojnikih za odpadke. Prav tako sta uničena, posredovali so domači gasilci.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR IGM (KAMN.).

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA, izvod 3.RESA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLASTOFORM;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP RANGUS GRADIŠČE ŠJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 občasno motena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC, izvod 1.RAJSKA DOLINA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP VRH NAD MOKRONOGOM, nizkonapetostno omrežje BREZOVICA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško okolica na območju TP Senovo restarvacija med 7.00 in 9.00 uro.

M. K.