Bencin in dizel zunaj avtocest cenejša

2.8.2022 | 07:40

Na bencinskih servisih zunaj avtocest bo od danes do vključno 16. avgusta 95-oktanski bencin stal 1,534 evra, dizelsko gorivo pa 1,676 evra za liter. To je pri bencinu 8,6 centa manj, pri dizlu pa 2,4 centa manj kot v minulem dvotedenskem obdobju.

Ceni po ponedeljkovi odločitvi vlade od danes znova vključujeta dajatev za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida.

Vlada je plačevanje te dajatve za bencin, dizel, zemeljski plin in kurilno olje ukinila z 21. junijem, ko je tudi uvedla sedanji sistem regulacije cen 95-oktanskega bencina in dizla na servisih zunaj avtocest in hitrih cest ter na nič znižala prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Pri cenah zunaj območja avtocest in hitrih cest so omejene tudi marže trgovcev, in sicer na 0,0591 evra na liter dizla ter na 0,0607 evra za liter 95-oktanskega bencina.

Ceni dizla in 95-oktanskega bencina se izračunavata na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci še naprej določajo sami. Pri tem sta od 24. junija v veljavi uredbi, s katerima se je država tudi za dizel, ki ga trgovci prodajajo ob avtocestah, začasno odpovedala prispevkoma za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah bodo veljale do vključno torka, 16. avgusta, kar je dan dlje kot sicer, ko se spreminjajo na 14 dni. Zaradi praznika 15. avgusta bo namreč nov izračun izdelan šele 16. avgusta, nove cene pa bodo nato veljale od srede, 17. avgusta, do vključno ponedeljka, 29. avgusta.

STA; M. K.