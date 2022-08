Ste videli jutranjo nesrečo v Kandiji? In še: 89-letnik brez vozniške in s pol promila

2.8.2022 | 10:35

Kandijsko krožišče (Foto: arhiv DL)

Danes zjutraj nekaj po 6. uri so bili policisti obveščeni, da v novomeški bolnišnici oskrbujejo žensko, ki se je poškodovala v prometni nesreči. Po prvih ugotovitvah naj bi se nesreča zgodila okoli 5. ure v kandijskem krožišču, ko je prečkala cesto na prehodu za pešce, vanjo pa naj bi trčil večji avtomobil in po trčenju nadaljeval z vožnjo. Policisti PP Novo mesto zaradi razjasnitev okoliščin pozivajo voznika osebnega avtomobila, udeleženega v nesreči, in vse, ki so nesrečo videli, da pokličejo na številko 113.

89-letnik brez vozniške in s pol promila

Policisti PP Novo mesto so sinoči okoli 20.30 na Seidlovi cesti ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. Med postopkom so ugotovili, da 89-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,24 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Med 29. 7. in 30. 7. je na parkirnem prostoru v Črnomlju nekdo iz odklenjenega rezervoarja tovornega vozila in traktorja iztočil okoli 280 litrov goriva.

S pašnika na Uršnih selih je med 31. 7. in 1. 8. neznanec ukradel električnega pastirja in sončno celico. Lastnika je oškodoval za okoli 800 evrov.

V Novem mestu je med 31. 7. in 1. 8. nekdo z njive pobral zelenjavo in povzročil za okoli 100 evrov škode.

Med 31. 7. in 1. 8. je z delovišča v Straži neznanec ukradel sto opažnih plošč.

Migranti

Policisti so na območju PP Črnomelj (Zilje) izsledili in prijeli 16 državljanov Burundija, tri državljane Eritreje in dva državljana Gvineje in na območju PP Brežice (Slovenska vas, Čatež ob Savi, Obrežje) 15 državljanov Indije, devet državljanov Bangladeša, devet državljanov Burundija, tri državljane Egipta, dva državljana Pakistana in državljana Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulih 24. urah intervenirali v 55. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 201 klic. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja dokumentov, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nezakonitih prehodov državne meje.

