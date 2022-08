HESS želi čimprejšnjo odločitev sodišča glede HE Mokrice: ''Nujna tudi zaradi podnebnih sprememb''

2.8.2022 | 14:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Brežice - V interesu družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) je, da upravno sodišče čim prej odloči v upravnem sporu glede vladne odločbe o prevladi javne koristi proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov nad javno koristjo ohranjanja narave v primeru HE Mokrice ter s tem glede izdaje gradbenega dovoljenja za to elektrarno, pravijo v HESS.

Potem ko je upravno sodišče julija z začasno odredbo odločilo, da se za projekt Hidroelektrarne (HE) Mokrice ne more izdati gradbenega dovoljenja, dokler ne bo dokončno odločilo o tožbi, ki jo je zoper vladno odločbo vložilo Društvo za preučevanje rib Slovenije, so iz HESS danes sporočili, da odločitve sodišča ne morejo komentirati, saj postopek še poteka.

V upravnem sporu HESS sodeluje kot stranka z interesom, saj je od odločitve vlade glede prevlade druge javne koristi odvisna izdaja integralnega gradbenega dovoljenja za HE Mokrice, pravijo in dodajajo, da gradbenega dovoljenja za HE do odločitve sodišča ni mogoče izdati, da pa se lahko izvedejo vse druge aktivnosti do izdaje tega dovoljenja.

"Pri tem izpostavljamo, da je postopek izdaje gradbenega dovoljenja v zaključni fazi. V interesu družbe HESS pa je, da sodišče v tem upravnem sporu čim prej odloči," so zapisali.

Sicer so glede trenutnega delovanja verige HE na spodnji Savi, katere del naj bi bila tudi načrtovana HE Mokrice, navedli, da HE na spodnji Savi delujejo od leta 2006 in da "tako dolgo trajajoče slabe hidrologije v zadnjih 17 letih še ni bilo".

"Kljub slabi proizvodnji in hidrologiji pa je dobra stran ta, da je podtalnica na področju spodnje Save ravno zaradi pretočnih akumulacij še vedno ustrezno visoka in s tem predstavlja ogromen rezervoar pitne vode, Sava na tem delu pa zaradi globine in velike količin akumulirane vode omogoča ohranitev habitatov in ribjih vrst, tudi tistih, ki so uvrščene na seznam Nature 2000," so zapisali.

"Tudi to dejstvo, v času tako intenzivnih podnebnih sprememb, kot se kažejo sedaj, govori o nujnosti čimprejšnje izgradnje HE Mokrice," so poudarili.

STA; M. K.

Komentarji (1) 1h nazaj Oceni Gunca Afne Še več HE na počasnih rekah < NEK2,3,4... Hidroelektrarne na teh rekah pomenijo uničenje velikega področja okolja za zelo malo proizvedene električne energije. Mokrice bi bila 30MW elektrarna in kot taka ena najmanjših elektrarn kar jih mamo (primerjave - NEK Krško 700MW, TEŠ 1030MW, na dravi HE Zlatoličje 130MW, HE Formin 116MW, He Ožbald 73MW, itd. itd.). Še druga primerjava - enako količino energije bi proizvedlo cca. 10 vetrnic postavljenih v "nasad" kjerkoli po Sloveniji. Nov blok Krško bi verjetno proizvedel dovolj energije za 30 takih hidroelektrarn. Uničiti toliko okolja in narave za nek prdec od energije je milorečeno popolna neumnost. Ista situacija je na Muri - to niso reke s katerih se da "potegniti" veliko energije in posledično rabijo relativno ogromna akumulacijska jezera za tisto malo elektrike, ki jo dajo.