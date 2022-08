Avto na bok; z gasilci do preminulega

3.8.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv lokalno.si)

Včeraj ob 5.55 je v naselju Ribnica, občina Brežice, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in pristalo na boku. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli po izteklih motornih tekočinah in nudili pomoč vlečni službi. V prometni nesreči ni bilo poškodovanih.

Gorel kup odpadkov

Ob 12.08 je pri naselju Gomila, občina Mirna, gorel kup odpadkov. Gasilci PGD Mirna so pogasili goreče lesne odpadke na površini okoli 25 kvadratnih metrov.

Z gasilci do preminulega

Ob 18.00 se je v zaklenjenem stanovanju v Gubčevi ulici v Brežicah nahajala mrtva oseba. Gasilci PGD Brežice so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Drča.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:15 do 11:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Vrh Šentrupert, Hom, Sela Hom, Hom vas in Malo selo;

- od 12:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Brinje in Trstenik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Površje med 8:00 in 10:00 uro na območju TP Površje Dolenja vas med 10:00 in 11:30 uro na območju TP Veniše vas med 12:00 in 14:00 uro, na območju TP Tolsti vrh, Lipni vrh, Gradišče, Mrčna sela, Veliki Kamen, Črete, Jevša Bohor, Mali Kamen okrog, Glažuta med 8:00 in 9:00 uro ter na območju TP Železno vas, Gorjane, Železno, Drča, Veliki dol, Podsreda grad, Prevole, Železno Podole, Vojsko in Koprivnica Kladje med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Arnova sela, nizkonapetostno omrežje – Mrzlak med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.