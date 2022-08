Prizidek OŠ Dragatuš do junija 2024

3.8.2022 | 13:00

OŠ Dragatuš (Foto: Občina Črnomelj)

Dragatuš - V Dragatušu nadaljujejo z dograditvijo osnovne šole. Naložba zajema rušitev najstarejšega dela obstoječe šole in dograditev prostorov za potrebe OŠ in vrtec. S črnomaljske občine sporočajo, da bodo tako zagotovili ''ustrezne, s standardi in normativi skladne prostorske pogoje za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces.''

Izvajalec del je domače podjetje TGH Črnomelj. Vrednost naložbe za dograditev OŠ Dragatuš znaša nekaj manj kot 2,5 milijona evrov.

Skladno s podpisano pogodbo naj bi bila dela zaključena v juniju 2024.

M. K.