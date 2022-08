GONM tudi v Trebnjem

3.8.2022 | 10:00

Trebanjci so se pridružili sistemu GONM. (Foto: arhiv DL)

Trebnje - Trebanjska občina je v sklopu projekta Kolesarska veriga na podeželju vzpostavila sistem izposoje koles na štirih postajah v Trebnjem. Na vsaki postaji je deset stojal za kolesa, od danes pa bo na vseh postajah skupaj za izposojo na voljo 12 navadnih in osem električni koles.

Trebanjci so se s svojim sistemom za izposojo koles pridružili sistemu GONM, ki je obstoječi sistem za izposojo koles Mestne občine Novo mesto.

Za izposojo kolesa mora biti uporabik registriran. Registracija je trenutno mogoča na dva načina, in sicer preko aplikacije MOBILN.SI ali pa osebno na prodajnem mestu TIC Trebnje.

Ne glede na tip registracije si lahko uporabnik kolo vedno izposodi tudi samo s pomočjo uporabniškega imena in gesla, ki ju je določil ob registraciji (če na primer telefona ali uporabniške kartice ne bi imel pri sebi). V kratkem bo mogoča tudi spletna registracija na spletni strani, ki je trenutno še v nastajanju (www.gonm.si).

Skupno je v Trebnjem, kot že omenjeno, v uporabi 20 koles (12 navadnih in 8 električnih), ki jih je možno prevzeti in oddati na štirih postajah (Goliev trg, Cviblje, POŠ Dolenja Nemška vas (še ni aktivna) in Štefan).

Za vse uporabnike sistema je izposoja koles časovno omejena, in sicer na 14 ur oz. 840 minut na teden.

In koliko stane izposoja kolesa?

Uporabnik sistema GONM se lahko odloči za letno članarino (za koledarsko leto), za kar bo odštel 25 evrov; ali pa mesečno članarino, ki znaša 5 evrov.

M. K.