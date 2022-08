Večkrat se je prevrnila, pa le lažje poškodovala

3.8.2022 | 11:15

S tem ukradenim audijem se je Srb pripeljal na mejo. (Foto: PMP Obrežje)

Včeraj nekaj po 9. uri so bili policisti obveščeni, da v novomeški bolnišnici oskrbujejo žensko, ki se je poškodovala v prometni nesreči. Ta se je zgodila na cesti med naseljema Praprot in Stranska vas pri Semiču. 21-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti v ovinku izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se večkrat prevrnila. Povzročiteljici, ki se je v nesreči lažje poškodovala, bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Kolesar z glavo v ograjo

Okoli 18.30 se je zgodila prometna nesreča na Ratežu. 68-letni kolesar je padel in z glavo udaril v kovinsko ograjo. Reševalci so moškega na kraju oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Vlomi in tatvine - na udaru tudi počitniške hiše

Med 23. 7. in 2. 8. je v Velikih Malencah nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. To mu sicer ni uspelo, je pa z vlomom povzročil za okoli 500 evrov škode.

Med 31. 7. in 2. 8. je v kraju Mavrlen na območju PP Črnomelj nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel LCD televizor in daljnogled. Lastnika je oškodoval za 200 evrov.

V Dolenjskih Toplicah je med 15. 7. in 2. 8. neznanec s strehe počitniške hiše potrgal bakrene žlebove. Vlomil je tudi v objekt in s terase odnesel mizo. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za okoli 2000 evrov.

V okolici Velikega Slatnika na območju PP Novo mesto je med 31. 7. in 2. 8. nekdo vlomil v dva lesena pomožna objekta in ukradel več kosilnic, dve motorni žagi in električno ročno orodje.

Zasegli Audi A6 avant

Na mejni prehod Obrežje je na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila Audi A6 avant čeških registrskih oznak. Policisti so ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je bil avtomobil letošnjega maja ukraden na Češkem. Vozilo so 61-letnemu državljanu Srbije zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Migranti

Policisti so v minuli noči med varovanjem državne meje na območju PP Brežice (Mihalovec) izsledili in prijeli devet državljanov Iraka in dva državljana Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulih 24. urah intervenirali v 57. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 184 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 15 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.