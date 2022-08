V Črmošnjicah gradbišče do konca leta; ko bo 3. os, tudi novo križišče proti Stopičam

3.8.2022 | 14:10

Današnji podpis pogodbe

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja Malkom Marjan Skube sta v družbi predsednika sveta Krajevne skupnosti Stopiče Janeza Murna danes na rotovžu podpisala pogodbo za ureditev ceste, manjkajočega pločnika, javne razsvetljave in vodovoda v Črmošnjicah na odseku od križišča z državno cesto proti Stopičam do manjšega mostu čez Težko vodo v skupni dolžini 380 metrov. Dela v vrednosti skoraj 450.000 evrov z DDV se bodo ob predvidenih delnih zaporah ceste začela v prihodnjih dneh in potekala do konca tega leta, investicija pa bo bistveno pripomogla k izboljšanju prometne varnosti na tem območju, so prepričani na rotovžu.

Kot je povedal novomeški župan Gregor Macedoni, gre za prometno zelo obremenjeno cesto, ki bo po prenovi in z izgradnjo pločnika ter javne razsvetljave nudila varno šolsko pot. Mestna občina Novo Mesto prihodnje leto načrtuje nadaljevanje projekta, ki bo v drugi fazi obsegal še rekonstrukcijo mostu preko potoka Težka voda v Črmošnjicah. Tam bo v bodoče potekal priključek nove trase večnamenske poti za kolesarje in pešce iz smeri Novega mesta proti Stopičam z dvema novima mostovoma čez Težko vodo, za kar že poteka priprava projektne dokumentacije.

V Črmošnjicah je v prihodnje v okviru izgradnje 3. razvojne osi proti Beli krajini v načrtu tudi celovita ureditev sedaj nevarnega križišča državne in občinske ceste v smeri Stopič, ki bo po prenovi urejeno z varnimi prehodi in površinami za pešce, so še sporočili z MO Novo mesto.

M. K.

Foto: MO Novo mesto

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 8h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni miha se pravi nikada, čak ni tada ... 3. razvojne osi ne bo, ker se ne morejo zmenit, dnarja pa čez nekaj časa ne bo, s tem pa tudi interesa države ne. Po mojem bo država kmalu odprla neko novo os na kak drug del države, kjer so bolj razumni ljudje hkrati bodo pa še politiki iz tisteg območja zlobiral, da se tam prične delat, za dalenčke bo pa itak ostal izrek "pusti jih da se kregajo, bomo mi tisti denar pobrali". Ti dolenjski politiki se v bistvu res kregajo med sabo po politični bazi, namesto ko bi tako kot ostali skupaj stopili na nivoju "regije". Že ne vem kolikokrat videno. Čisti dokaz, kje se gradi 3. razvojna os ali pa da ima drugi tir prednost pred 3. razvojno osjo na jugu - skratka tovor ima prednost pred ljudmi. Mi je bilo pa zanimivo gledat, kako so zapičili lopato v Mačkovcu, hu zdaj pa bomo tole zgradili .... :). No na koncu pa še, če bo tu gradbišče, kako bo kaj s kolesarsko stezo v Stopiče in potem naprej čez Gorjance? A to bo, ali čmo kar narisat? Preglej samo prijavljene komentatorje