Nastaja novo stičišče generacij na Rožič Vrhu

4.8.2022 | 10:00

Rožič Vrh - Ob Gasilskem domu na Rožič Vrhu je že skoraj dokončana ureditev večnamenske površine z igrali za vse generacije, novo podobo pa dobiva tudi že obstoječe športno igrišče. Ureditev površin za vse generacije je le ena od aktivnosti projekta, kjer sodelujejo RIC Bela krajina kot vodilni partner s projektnimi partnerji (Prostovoljno gasilsko društvo Rožič Vrh, Športno društvo Hribovec, Krajevna skupnost Talčji Vrh in MBGRAD Boštjan Majerle s.p.). Občina Črnomelj projekt podpira s sredstvi za izvedbo investicij, iz letnih obnov cest pa so asfaltirali tudi parkirišče pri PGD Rožič Vrh.

Kot sporočajo s črnomaljske občine, bo ureditev športnega igrišča in večnamenskih površin ''pripomogla, da se bo lokalno prebivalstvo aktivno vključilo v različne aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju in dvigu kvalitete življenja na podeželju. Investicija bo prispevala k privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti ter kvaliteti življenja na podeželju, prav tako pa bo prispevala k obogatitvi turistične ponudbe tega območja.''

Aktivnosti projekta ''Oživimo vaško središče in povežimo generacije na Rožič Vrhu'' bo v višini 80 % upravičenih stroškov sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj.

M. K.

Galerija