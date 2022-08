Odstranili bodo jez Kopitarna na potoku Sevnična

4.8.2022 | 08:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sevnica - Nevladna organizacija Svetovni sklad za naravo (WWF) bo projekte odstranjevanja ovir na rekah začela izvajati tudi v Sloveniji. Prihodnje leto bodo v partnerstvu z lokalno skupnostjo in Ribiško družino Sevnica odstranili že dolgo neuporaben jez Kopitarna na potoku Sevnična, kar bo prispevalo k zmanjšanju izgube biotske raznovrstnosti.

Kot so sporočili iz WWF, so po uspešnem prvem odstranjevanju jezu v Črni gori projekte odstranjevanja ovir na rekah, ki jih finančno podpira organizacija European Open Rivers Programme, začeli izvajati tudi v Sloveniji.

"Z odstranitvijo jezu Kopitarna na potoku Sevnična bo za selitev rib odprtih 25 kilometrov. To bo imelo znatne koristi za širše povodje reke Save, saj bo zagotovilo več drstitvenih območij za domorodne vrste, kot so potočna postrv, potočni raki in sladkovodne školjke. Odstranitev jezu Kopitarna bo imela dodatne koristi za druge živalske in rastlinske vrste in bo izboljšala naravno ravnovesje ter vrnila življenje v potok Sevnična ter njegovo širšo okolico," je povedala predstavnica WWF v Sloveniji Nevenka Lukić Rojšek.

V WWF upajo, da je odstranitev tega jezu šele začetek. Napovedujejo pripravo novih projektov, s katerimi bi lahko Slovenija po njihovem mnenju postala primer dobre prakse in trajnostnega upravljanja z odstranjevanjem zastarelih ovir na rekah.

"Odstranjevanje ovir je običajno cenejše kot popravilo in vzdrževanje starih ovir, poleg tega pa pomaga zmanjšati tveganje za poplave. Z odstranitvijo jezu na reki oziroma z vzpostavitvijo ugodnih pogojev za obnovitev staleža rib se ustvarijo razvojne možnosti za to območje," je še dodala Lukić Rojškova.

STA; M. K.