V kuhinji zagorel plinski štedilnik

4.8.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 7.44 je v Stopičah pri Novem mestu v kuhinji stanovanjskega objekta gorel plinski štedilnik. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so pogasili ogenj, iznesli ožgane predmete, prostor pregledali s termovizijsko kamero, prezračili celoten objekt in posesali vodo iz prostora.

Suha trava, podrast in gozd v ognju

Ob 16.18 so v ulici Pod Primožem v Semiču goreli suha trava, podrast in gozd. Gasilci PGD Semič, Kot–Brezje, Črmošnjice in Rožni Dol so pogasili požar na površini okoli 1300 kvadratnih metrov in preprečili, da bi se požar razširil na manjši leseni objekt. Na kraju je bil dežurni delavec Elektra Ljubljana in policisti.

Počistili oljni madež

Ob 20.21 so v Cankarjevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško z vpojnimi sredstvi posuli oljni madež in očistili cestišče.

Gasilci odpirali avto

Ob 12.20 so na Cesti krških žrtev v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli osebni avtomobil.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNJI VRH izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 10:00 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA LAZU, izvod 6.IVANA ROBA PROTI GOTNI VASI;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNA in TP LEŠNICA;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK, izvod 2.NASELJE ZA TP-PROTI VEL.SLAT.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Lontovž, nizkonapetostno omrežje – Lontovž vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.