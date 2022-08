Vlomi te dni po tekočem traku - lastniki na počitnicah, tatovi pač ne

4.8.2022 | 11:00

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Kot danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto, je na Mavrlenu na območju PP Črnomelj te dni nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel dve kosilnici, motorno žago, posodo z gorivom in dva električna podaljška.

Med 2. 8. in 3. 8. je v Drami na območju PP Šentjernej neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V noči na sredo je v Črmošnjicah pri Stopičah nekdo vlomil v pomožni objekt in ukradel kosilnico.

Včeraj med 17. in 18. uro pa je v naselju Fučkovci na območju PP Črnomelj neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Razgrajal v lokalu

Policiste PP Novo mesto so včeraj okoli 12.30 poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Novem mestu, kjer naj bi pijan moški kršil javni red in mir. Ugotovili so, da gre za 33-letnega večkratnega kršitelja, ki se je v lokalu nedostojno vedel do osebja. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Migranti

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu odkrili štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskusili izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so poleg tega na območju PP Črnomelj (Preloka) izsledili in prijeli državljana Alžirije in državljana Iraka in na območju PP Brežice (Loče, Cirnik) 19 državljanov Burundija, deset državljanov Bangladeša, sedem državljanov Indije, tri državljane Kube in državljana Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulih 24. urah intervenirali v 54. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 182 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest nesreč, ki so se končale z gmotno škodo. V Metliki so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj goljufije, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara, poskusa izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.