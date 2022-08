Milan Goršin kri daroval že 110-krat

4.8.2022 | 14:20

Milan Goršin s predsednico KORK Mali Slatnik Alenko Papež (Vse fotografje: OZ RK Novo mesto)

Na današnjem odvzemu

Novo mesto - Milan Goršin iz Križev pri Malem Slatniki je na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto danes že 110-tič daroval kri. Na to, da je krvodajalec, ki je dosegel tako veliko število darovanj, je, kot sporočajo iz OZ ZRK Novo mesto, odkrito ponosen.

Prvič je odšel na odvzem krvi skupaj s svojimi sodelavci in prijatelji, nato je s tem nadaljeval v času služenja vojaškega roka. Bil je v različnih službah, ki so mu, ene bolj druge manj, omogočale odhode na darovanje krvi. Ko je delal v izmenah, je bilo to bolj ali manj onemogočeno, je povedal Milan. Zdaj je že štiri leta v zasluženem pokoju, a mu ni dolgčas, saj doma dela na manjši kmetiji. Njegovi krvodajalski poti sledi tudi sin. Kri bo daroval, dokler mu bo zdravje služilo, oz. do starostne omejitve.

Milanu Goršinu so danes čestitali sekretarka OZ RKS Novo mesto Barbara Ozimek, predsednica KORK Mali Slatnik Alenka Papež in predstavnica CTD Novo mesto Erika Hrastar, dr. med..

Zaloge krvi so sicer trenutno na meji za krvne skupine 0 neg. in A neg., zato vabijo krvodajalce, da se tudi v času dopustov odločijo za darovanje krvi - vsak ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 11.00 ure na CTD Novo mesto. Obvezno pa naj prej pokličejo in se prijavijo na 01 543 83 40, od 11.00 do 15.00 ure, še opozarjajo na OZ RK Novo mesto.

M. K.