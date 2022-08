Domove za starejše skrbi prihajajoča draginja

4.8.2022 | 19:30

Minister Luka Mesec je danes obiskal DSO Črnomelj ...

... in Metlika. (foto: arhiv DL)

Črnomelj/Metlika - Ministrstvo za delo si prizadeva, da bi domove za starejše ustrezno pripravili na napovedani jesenski val epidemije covida-19 in na soočenje z draginjo. Do novega leta pa naj bi prenovili sistem dolgotrajne oskrbe, je ob današnjem obisku domov v Črnomlju in Metliki v izjavi v Črnomlju dejal minister Luka Mesec.

Spomnil je, da se je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lotilo preurejanja sistema dolgotrajne oskrbe, kot je urejen z decembra sprejetim zakonom o dolgotrajni oskrbi. Tako domovi kot Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije namreč menijo, da ga je nemogoče izvajati.

Vlada je želela po ministrovih besedah s spremembami zakona o dolgotrajni oskrbi prestaviti začetek izvajanja zakona s 1. januarja 2023 na 1. januar 2024. Hkrati je želela domovom jeseni zagotoviti dodatnih 30 milijonov evrov, da bodo lahko preživeli tudi zaradi novih kadrovskih normativov.

A ker so v SDS vložili pobudo za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona, se uveljavitev zakona ne bo zamaknila, domovi pa jeseni ne bodo prejeli omenjenih 30 milijonov evrov. Vse, ki nameravajo prispevati podpis za razpis referenduma, je posvaril, da se skuša s tem referendumom nabirati politične točke na hrbtih stanovalcev domov. Oskrbnine se bodo namreč lahko dvignile tudi za več kot 20 odstotkov, če novela ne bo začela veljati v roku.

Ob obiskih domov starejših občanov (DSO) Črnomelj in Metlika pa ugotavlja, da sta oba domova precej zgledno pripravljena na napovedani jesenski val epidemije. V Črnomlju imajo urejeno prezračevanje, postavili so razkuževalnike, je opazil.

V Metliki pa gre za starejši objekt, medtem ko novega gradijo. V starejšem objektu prezračevanje ni ustrezno urejeno, zato so se odločili za nakup UV robota. Na ministrstvu razmišljajo, da bi jeseni objavili razpise za prezračevalne sisteme oz. za UV robote, kjer prezračevalnega sistema ni mogoče namestiti dovolj hitro.

Oba domova nadalje skrbi prihajajoča draginja. V Metliki se ogrevajo na pelete, ki pa se dražijo in bo zato treba najti ustrezno rešitev, je zagotovil.

Poleg tega oba domova po njegovih besedah izpostavljata problem kadrov in financ. "Ob prenavljanju sistema plač v javnem sektorju bo treba poklice v negi označiti kot deficitarne in jih primerno nagraditi, da bo delo postalo zanimivo tudi za mlajše, ki se za te poklice ne odločajo več," je napovedal.

Na obisku v obeh DSO sta se danes mudil tudi predstavnici združenja Srebrna nit Biserka Marolt Meden in Darinka Klemenc. Ob tem so v združenju izrazili upanje, da zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi ne bo, če se bodo vsi morebitni podpisniki pobude za referendum pozanimali, kaj je dobro za vse in kaj je nedržavnotvorno ravnanje sedanje opozicije oziroma nagajanje novi oblasti in posredno državljanom.

Poudarili so še, da od nove oblasti pričakujejo, da izpolni obljube in izboljša sedanji sistem, nudi konkretno pomoč ranljivim skupinam in čim prej predstavi nov zakon o dolgotrajni oskrbi. Ministrova obljuba, da bodo do januarja poiskali sistemske rešitve financiranja dolgotrajne oskrbe, daje upanje, da bo država končno našla stabilna sistemska proračunska sredstva za financiranje dolgotrajne oskrbe, so še dodali v združenju.

