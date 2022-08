FOTO: Požar na deponiji v Krškem; verjetno samovžig; dim naj ne bi bil nevaren, a zapirajte okna in vrata; v NEK-u pomirjajo

4.8.2022 | 19:30

Položaj spremljajo tudi iz NEKa ... (Foto: NEK)

Foto: NEK

Spodnji Stari Grad - Na zbirnem centru za ravnanje z odpadki podjetja Kostak v Spodnjem Starem Gradu je popoldne zagorelo. Visoko v nebo se dviga črn dim, ki ga je bilo videti že z avtoceste na Smedniku. Kaj gori in ali je dim za prebivalce bližnjih vasi Sp. Starega Grada in Libne lahko nevaren, še nismo uspeli izvedeti. Gasilci so že na delu.

Dodano ob 20.25 uri:

Ogenj pod nadzorom

Vodja operative pri Poklicni gasilski enoti Krško Anton Starc nam je povedal, da imajo požar pod nadzorom, da se ne širi: "Zagorelo je na velikem kupu smeti na površini 80 do 90 m2, površina sicer ni tako velika, ker pa je kup tako visok, ga bomo morali dobro zaliti, gasimo tudi z avtolestvijo, bagerji pa že odvažajo smeti."

Verjetno samovžig

Direktor podjetja Kostak Miljenko Muha je povedal, da je okrog 18. ure zagorelo na deponiji, kjer so začasno skladiščeni kosovni odpadki. Predvidevajo, da gre za samovžig, gasilci so požar omejili. Ker gre za nenevarne odpadke, po njihovi oceni dim za okoliške prebivalce naj ne bi bil škodljiv, ker deponija ni na vodovarstvenem območju, tudi kakšnega ekološkega onesnaženja podtalnice naj ne bi bilo. Nihče ni poškodovan.

Z regijskega centra za obveščanje so sicer prebivalce naselij Spodnji Stari Grad, Krško in Leskovec pozvali, da upoštevajo navodila pristojnih služb na terenu in zapirajo vrata ter okna na stanovanjskih objektih.

V NEK-u pomirjajo ...

Situacijo sremljajo tudi v krški jedrski elektrarni, kjer so na twitterju zapisali: ''Ker se na družbenih omrežjih že pojavljajo namigi in strahovi, da je to požar v NEK, poudarjamo, da ni! Spremljamo dogajanje ...''

J. K.