Trčila avto in štirikolesnik; na krški deponiji tudi danes še gasilci

5.8.2022 | 07:00

Na deponiji v Spodnjem Starem Gradu danes nadaljujejo s sanacijo po požaru. (Foto; arhiv; bralec)

Včeraj ob 9.56 sta v naselju Krka, občina Ivančna Gorica, trčila osebno vozilo in štirikolesnik. Gasilci PGD Stična so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator vozila, počistili cestišče in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe.

Ogenj

Ob 19.05 je pri naselju Desinec, občina Črnomelj, na gozdni poti gorela guma. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar.

Minulo noč ob 2.41 pa je v naselju Lokve pri Črnomlju spet gorela vsebina komunalnega zabojnika. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar, ki je uničil zabojnik, telekomunikacijsko omarico in ožgal drog. Obveščeni je bil dežurni delavec telekomunikacijskega omrežja in policisti, ki bodo raziskali vzrok požara in višino škode.

Kot smo poročali, je ob 18.09 v Spodnjem Starem Gradu pri Krškem zagorelo v Centru za ravnanje z odpadki. Gasilci PGE Krško, PGD Dolenja vas, Krško, Videm, Zdole, Leskovec, Smednik, Raka, Veliki Trn, Gora, Veliki Podlog, Senovo, Brestanica, Podbočje in Veliki Kamen so požar na odpadkih lokalizirali. S pomočjo delovnih strojev odpadke razmetavajo in z današnjim dnem nadaljujejo z gašenjem požara.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA, izvod 2.PROTI OTOČCU;

-od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA, izvod 3. RESA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE;

-od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

-na območju TP Stan, nizkonapetostno omrežje – Reber med 8:00 in 14:00;

-na območju TP Debenc, nizkonapetostno omrežje – Mali Debenc pa med 8:30 in 10:30.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Dorc - nizkonapetostno omrežje Likarjeva predvidoma med 08:00 in 11:00 uro; na območju TP Cerina straža - nizkonapetostno omrežje Oštrbenk, med 08:00 in 13:00 uro in na območju TP Vitna vas - nizkonapetostno omrežje Dramlja predvidoma med 09:00 in 11:00 uro.

M. K.