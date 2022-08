Matic Pipp odslej v Trebnjem

5.8.2022 | 09:30

Matic Pipp (Foto: RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Nekdanji slovenski mladinski reprezentant Matic Pipp bo v novi sezoni igral za slovenske podprvake, Trimo Trebnje, so sporočili iz kluba. Pipp je šesta okrepitev kluba pred sezono 2022/23.

Doslej je celotno kariero igral za Urbanscape Loko. Prvo priložnost v članski konkurenci je dobil v sezoni 2016/2017, zadnja leta pa imel pomembno vlogo v prvem moštvu. V dresu Slovenije je leta 2018 v Celju osvojil naslov evropskega mladinskega prvaka.

S trebanjskim klubom je sklenil enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono. "Vesel sem, da smo se z RK Trimo Trebnje dogovorili za sodelovanje. Menim, da je to pravi klub za moj razvoj in napredek, upam pa, da bom izkazano zaupanje upravičil z dobrimi predstavami in borbeno igro," je za spletno stran kluba dejal 24-letnik.

M. K.