Zaradi prenizke ograje mostička sina prihodnje leto ne bo pustila v šolo

6.8.2022 | 18:40

Renata Žibert na problematičnem mostičku, ki vodi v vas Grič pri Klevevžu.

Ograja je po znižanju visoka le 45 centimetrov, kar ne ustreza predpisom.

Grič pri Klevevžu - Vaščani manjše vasi v šmarješki občini, Grič pri Klevevžu, so nezadovoljni, ker se že več kot leto dni pogovarjajo z občino Šmarješke Toplice za ureditev mostička čez potok Radulja, rezultata pa kar ni.

Gre za mostiček pod vasjo, pri katerem je Občina Šmarješke Toplice leta 2014, ko jo je vodila še prejšnja županja Bernardka Krnc, na zahtevo kmeta znižala ograjo pod zakonsko dopustno mejo, da je čezenj lahko prišel s kombajnom. In če je bil most za kmeta potem sprejemljiv, ni bil za vse ostale krajane, saj je postal nevaren.

Tako trdi Renata Žibert, ki se je javno izpostavila v imenu vaščanov. Jasno pove, da je most nevaren za otroke, ki tam čakajo šolski avtobus, kot za ostale pešce in kolesarje, ki jih je v tistem koncu vse več, kar je povezano z naraščajočim turizmom v Klevevžu.

In zakaj niso na varnostni problem opozarjali že pred osmimi leti, še preden je prišlo do znižanja ograje mostička? Žibertova pravi, da takrat ni nihče razmišljal o varnosti, sama še ni imela otroka. Zdaj je drugače.

»Razumem, da kmet mora priti do svoje parcele s kombajnom, a most mora biti varen za vse! Obrnili smo se na občino, povedali, da stanje ni v redu, dokazali smo, da most ni narejen po predpisih, a rešitve kar ni, pravzaprav gre za aroganco. Občina se na nas očitno požvižga. A če je občina pred leti storila to napako, naj jo zdaj še odpravi,« meni Žibertova, ki opozarja, da je prečkanje mostu za otroke nevarno, zlasti pozimi, ko je še tema, ko gredo do avtobusa. »To je nevarna točka in drugo leto ne bom dala otroka v šolo! Če se kaj zgodi, kdo bo odgovarjal za poškodbo ali celo smrt?! Mojemu sinu onemogočajo varno pot v šolo. Očitno naša varnost ni primerljiva z kombajnom,« razmišlja Žibertova.

Besedilo in foto: L. Markelj