Najbolj vroče spet v Dobličah. Kako bo danes in jutri?

6.8.2022 | 11:00

Vsem je vroče :) (Foto: arhiv DL)

Živo srebro se je včeraj marsikje po Sloveniji povzpelo krepko nad 30 stopinj Celzija. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je bilo najbolj vroče v Dobličah pri Črnomlju, Litiji in za Bežigradom, kjer so izmerili kar 37,5 stopinje Celzija. Na merilnih mestih Nova Gorica in Otlica v Trnovskem gozdu pa so zabeležili preseženo opozorilno vrednost ozona.

Arso je na Twitterju objavil 11 slovenskih krajev, v katerih so izmerili najvišje temperature zraka. Dobličam, Litiji in Bežigradu v Ljubljani sta sledila Celje in letališče Cerklje ob Krki, kjer so izmerili 37,1 stopinje Celzija. V Marinči vasi in Kranju se je živo srebro povzpelo na 36,8 stopinje Celzija, v Biljah pa na 36,7 stopinje Celzija. Vroče je bilo tudi v Osilnici, Metliki in na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, tam so izmerili 36,3 stopinje Celzija.

Danes: Spremenljivo oblačno, popoldne krajevne plohe in nevihte

Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. V nedeljo bo delno jasno. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna pa lahko na severu nastane že dopoldne. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 34 stopinj Celzija.

V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno s šibko burjo. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na severu in vzhodu bodo krajevne padavine, deloma plohe. V torek bo povečini sončno, na Primorskem bo še pihala burja.

STA; M. K.