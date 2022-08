Na mejnih prehodih s Hrvaško čakalne dobe

6.8.2022 | 11:00

Osveženi podatki ob 12.30 uri:

Na mejnih prehodih s Hrvaško so daljše čakalne dobe, najdlje je treba tako za vstop kot izstop iz države čakati na mejnih prehodih Gruškovje, Jelšane in Sečovlje. Gneča je tudi pred predorom Karavanke na obeh straneh meje, predor pa občasno v smeri Slovenije tudi zapirajo, poroča prometno-informacijski center.

Na mejnih prehodih Gruškovje, Sečovlje in Dragonja je čakalna doba za vstop v državo več kot dve uri, na Jelšanah pa do dve uri. Za izstop iz države je Gruškovju in Sečovljah treba čakati uro in pol, na Jelšanah in Starodu pa do dve uri. Gneča je tudi na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško, čakalna doba za vstop ali izstop iz države pa je večinoma od pol ure do uro.

Zaradi gneče na meji s Hrvaško nastajajo zastoji tudi na cestah pred mejnimi prehodi. Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je zastoj dolg dva kilometra.

Gneča je sicer tudi pred predorom Karavanke. Po zadnjih podatkih prometno-informacijskega centra je na gorenjski avtocesti pred predorom proti Avstriji pet kilometrov dolg zastoj, proti Kranjski Gori je priporočen izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Petkilometrski zastoj je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, predor v tej smeri občasno tudi zapirajo.

Sicer pa je na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih upočasnjen promet z zastoji, potovalni čas se podaljša za do 50 minut, navaja Prometno-informacijski center za državne ceste.

Gneča je na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in Kosezami, predor Šentvid zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na južni ljubljanski obvoznici med Vičem in Kozarjami ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico.

Danes sicer med 8. in 13. uro, na nekaterih primorskih cestah pa do 16. ure, velja omejitev prometa težkih tovornih vozil. V nedeljo je omejitev daljša, in sicer med 8. in 22. uro.

V prometno-oinformacijskem centru voznike pozivajo, da so strpni, načrtujejo pot, spremljajo prometne informacije, predvsem pa da se na pot odpravijo spočiti in z brezhibnim vozilom.

STA; M. K.