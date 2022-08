Trčila motorist in avto

7.8.2022 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 14.12 sta na Kumrovški cesti na Bizeljskem, občina Brežice, trčila motorist in osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in poskrbeli za odklop baterij. Reševalci NMP Brežice so motorista na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ranjenega v UKC

Minulo noč ob 3.20 sta v naselju Glogovica, občina Ivančna Gorica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Stična in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in nudili pomoč zdravniku ZD Ivančna Gorica ter reševalcem NMP Ljubljana pri oskrbi in prenosu ene poškodovane osebe do reševalnega vozila. Reševalci so poškodovanega prepeljali v UKC Ljubljana.

Kurili kljub prepovedi

Včeraj ob 6.52 je v naselju Velika vas pri Krškem gorelo v naravi. Gasilci PGE Krško so na kraju ugotovili, da gre za kurjenje odpadnega materiala, kljub prepovedi. Požar so pogasili in pregledali okolico.

Gorelo na travniku

Ob 19.52 je pri naselju Brankovo, občina Velike Lašče, gorelo na travniku. Gasilci PGD Karlovica in Velike Lašče so pogasili gorečo travo in podrast ter eno drevo na površini okoli 400 kvadratnih metrov.

Do obolelega

Ob 18.34 so na Ljubljanski cesti v Ivančni Gorici gasilci PGD Stična s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in omogočili reševalcem vstop do obolele osebe.

Odpirali vrata

Ob 12.08 so gasilci PGD Sevnica v Naselju Heroja Maroka v Sevnici s tehničnim posegom odprli vhodna stanovanjska vrata.

Gorele saje

Ob 11.10 so v Vavti vasi, občina Straža, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vavta vas so nadzorovali izgorevanje saj, dimnik in okolico pregledali s termovizijsko kamero, dimnik očistili in odsvetovali kurjenje do pregleda dimnikarja.

Požar premoga

Ob 6.52 so v Šalki vasi, občina Kočevje, gasilci PGD Šalka vas prekopali in pogasili požar premoga na površini približno 150 kvadratnih metrov in 4 metre v globino.

Dvakrat nad sršenja gnezda

Ob 17.54 so gasilci PGD Obrežje s poslovnega objekta na Cesti bratov Milavcev v Brežicah odstranili sršenje gnezdo, ki je ogrožalo občane.



Sršenje in osja gnezda pa so z objekta odstranili tudi v Arnovem selu.

M. K.