Urejanje vodotoka za boljšo protipoplavno varnost

7.8.2022 | 10:30

Urejanje potoka v Krmelju (Foto: Občina Sevnica)

Krmelj - Na območju Krmelja poteka urejanje struge manjšega potoka, ki priteka iz vzhodne strani kraja mimo stanovanjskih hiš in se izteka v potok Hinja.

Projektno dokumentacijo za izvedbo ureditve je naročila Občina Sevnica. Potek ureditve potoka je bil usklajen s Krajevno skupnostjo Krmelj ter lastniki zemljišč in stanovanjskih hiš na območju te ureditve.

Projekt poglobitve in ureditve struge vodi in financira Direkcija Republike Slovenije za vode, ki je pristojna za urejanje vodotokov, so v kratkem sporočilu za javnost še zapisali na sevniški občini.

M. K.