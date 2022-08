Zaradi izredno toplega in sušnega vremena več napadov podlubnikov

7.8.2022 | 17:00

Foto: arhiv DL

Izbrana drevesa za posek zaradi podlubnikov v letu 2022 do konca julija po gozdnogospodarskih enotah (GGE) v m3 (ZGS)

Kočevje - V drugi polovici julija se je močno povečalo število dreves, ki so jih napadli podlubniki, opozarja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Poškodbe so največje v smrekovih gozdovih na območju Črne na Koroškem, Gorenjske, Kočevja in Zgornje Savinjske doline. Zaradi izredno toplega in sušnega vremena se lahko razmere poslabšajo tudi drugje, opozarjajo.

Zaradi dolgotrajnega obdobja toplega in sušnega vremena so smrekova drevesa postala manj odporna na napade podlubnikov, zlasti na sušnih in soncu bolj izpostavljenih legah. Visoke temperature spodbujajo razvoj podlubnikov, zato se je njihova številčnost povečala, škoda pa se povečuje.

Prvi vidni znak napada podlubnikov v tem času je črvina, ki se nabira za luskami skorje ter na pajčevinah in rastju okoli drevesa. Znak napada podlubnikov v sušnem poletju je tudi odpadanje zelenih iglic in tudi odpadanje skorje pri še zeleni krošnji.

Drevesa z opisanimi znaki napada zaradi podlubnikov se bodo zagotovo posušila, zato je treba s sečnjo začeti nemudoma, poudarjajo na ZGS in lastnike gozdov pozivajo, naj redno pregledujejo svoje gozdove. V primeru napada podlubnikov naj nemudoma začnejo s sanacijo poškodovanih gozdov, o začetku sanacije pa morajo obvestiti revirnega gozdarja.

Letos do konca julija so gozdarji za posek zaradi podlubnikov določili 140.000 kubičnih metrov napadenih iglavcev, od tega polovico v juliju. Količina za posek določenih dreves je sicer podobna kot v enakem obdobju lani, vendar pa je zaradi vremenskih razmer stanje letos bolj zaskrbljujoče, ocenjujejo na ZGS.

Ob tem na ZGS poudarjajo še, da lahko lastniki škodo zaradi podlubnikov omejijo le s pravočasnim odkrivanjem napadenih dreves in sanitarnim posekom ter izvozom lesa iz gozda, preden se razvije nova generacija podlubnikov.

Pravočasen posek je poleg same preprečitve širjenja podlubnikov pomemben tudi zaradi ohranjanja vrednosti lesa. Če so napadena drevesa pravočasno posekana in obeljena ali predelana, se tudi vrednost lesa bistveno ne zmanjša.

Če pa s posekom odlašamo, se les napadenih dreves obarva modrikasto, kar je posledica okužbe z glivami. Obarvanje zniža prodajno vrednost lesa. Če lastnik gozda s posekom čaka do odpadanja lubja in pokanja lesa, pa je tak les lahko razvrednoten do cene celuloznega lesa, so v sporočilu za javnost še zapisali pri ZGS.

M. K.