Na cestah vse daljši zastoji, na mejnih prehodih se čaka tudi dve uri

7.8.2022 | 11:30

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Osveženo ob 15. uri:

Vrhunec turistične sezone se še naprej pozna na slovenskih cestah. Na primorski avtocesti je potovalni čas zaradi nesreče za priključkom Vrhnika proti Ljubljani podaljšan do pol ure, na gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg štiri kilometre. Na mejnih prehodih vztrajajo čakalne dobe, posebej za vstop v državo.

Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas za priključkom Vrhnika proti Ljubljani. Nastal je zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 20 do 30 minut. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Logatcem in Brezovico, navaja prometnoinformacijski center. Zaradi okvare vozila je zaprt še počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani.

Na cesti Izola-Portorož je v strunjanskem drevoredu promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg štiri kilometre, zato se proti Kranjski Gori priporoča izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Zastoj je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, in sicer meri kilometer in pol. Predor proti Sloveniji občasno zapirajo.

Prav tako krajši zastoji občasno nastajajo na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na dolenjski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Grosuplje in Višnja Gora proti Novemu mestu.

Gneča je še na cestah pred mejnimi prehodi proti Hrvaški: Seča-mejni prehod Sečovlje, Šmarje-mejni prehod Dragonja, Podgrad-mejni prehod Starod. Gost je tudi promet na cesti Lesce-Bled.

Vztrajajo tudi čakalne dobe na mejnih prehodih. Najhuje je na Gruškovju, Obrežju, Dragonji in Sečovljah (za vstop v Slovenijo do dve uri) ter v Starodu (za izstop iz države do dve uri). Gneča je tudi na mejnih prehodih Sočerga, Jelšane, Petrina, Slovenska vas.

Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

Na prometnoinformacijskem centru voznike pozivajo, naj bodo strpni, naj načrtujejo pot, spremljajo prometne informacije in se na ceste odpravijo spočiti in z brezhibnim vozilom.

M. K.