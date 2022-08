FOTO: Dvorski gasilci obeležili jubilej

7.8.2022 | 14:00

Včerajšnja slovesnost se je začela z gasilsko parado.

Predsednik PGD Dvor Aleš Legan (levo) in predsednik Gasilske zveze Novo mesto Franc Anderlič

Žužemberški župan Jože Papež

Dvor - Prostovoljno gasilsko društvo Dvor letos praznuje 90-letnico delovanja. Jubilej so obeležili včeraj, ko so pripravili slovesnost in se spomnili na prehojeno pot ter dosežene rezultate. Ob tej priložnosti je žužemberški dekan Franc Vidmar blagoslovil obnovljen kip sv. Florjana, ki ga je pred več kot dvajsetimi leti izdelal danes že pokojni Martin Blatnik, na koncu pa so zaslužnim podelili tudi priznanja in druga odlikovanja.

Začetki društva segajo v leto 1932. V bližnji Stavči vasi sta bila konec julija in sredi septembra dva velika požara in takrat so spoznali, kako težko je pomagati človeku neorganizirano in z golimi rokami. Kmalu zatem je Ciril Dekval skupaj z ostalimi somišljeniki v prostorih šole ustanovil Prostovoljno gasilsko četo Dvor, ki je tedaj štela 42 članov.

Zagnani gasilci so takoj začeli pripravljati vse potrebno za gradnjo gasilskega doma, leta 1958 pa so se razveselili prvega gasilskega vozila, ki so ga kupili od gasilcev iz Hrastovega dola. Društvo se je z leti postopoma razvijalo, dom so obnovili in razširili ter nabavili nova gasilska vozila, ki jim pomagajo pri gašenju požarov. »Danes društvo šteje 220 članov, predvsem me veseli, da je vključenih veliko mladih, ki se udeležujejo tudi različnih tekmovanj in se uvrščajo med najboljše v regiji. Še naprej se bomo prizadevali, da v svoje vrste pritegnemo še več otrok, kajti društvo brez njih namreč nima prihodnosti,« pravi predsednik Aleš Legan.

Kot vsi drugi tudi oni velik poudarek dajejo izobraževanju in usposabljanju gasilcev. Vedno nesebično priskočijo na pomoč domačinom, če je treba, pa gredo pomagat tudi drugam. Nekaj članov je tako pred dnevi pomagalo pri gašenju uničujočega požara na Krasu.

Po besedah predsednika v prihodnje ne načrtujejo večjih investicij. »Še naprej bomo skrbeli za vzdrževanje doma in okolice ter usposobljenost vozil, potrebno pa bo nabaviti novo zaščitno opremo, sploh zdaj, ko so bili fantje na Krasu, so ugotovili, da določene primanjkuje,« še pove Legan.

Včerajšnje slovesnosti, ki se je začela z gasilsko parado, sta se med drugim udeležila tudi domači župan Jože Papež in predsednik Gasilske zveze Novo mesto Franc Anderlič. Slednji je dejal, da si tako požrtvovalnih društev, kot je PGD Dvor, v njihovi zvezi samo želijo ter jim čestital ob jubileju. Papež pa je poudaril, da tudi dvorski gasilci vedno priskočijo ljudem na pomoč v stiski, pa to danes še zdaleč niso le požari, zato upravičeno doživljajo velik ugled in zaupanje ljudi.

Ob 90-letnici delovanja so dvorski gasilci izdali tudi kroniko društva, ki jo je uredil Slavko Mirtič.

Besedilo in fotografije: R. N.

