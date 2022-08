FOTO: Očistili dimnik, pa ne dimnikar; trčila in napihala; na počivališču zgorel avto

7.8.2022 | 18:30

Višnjegorski gasilci danes na strehi (fotografije še spodaj v fotogaleriji); foto: PGD Višnja Gora

Poročali smo že o nočni prometni nesrečli v Glogovici, na PU Ljubjana pojasnjujejo, da jo je povzročila voznica osebnega vozila, ki je izsilila prednost drugemu vozniku osebnega vozila. Slednji se je v nesreči lažje poškodoval. Policisti so v postopku ugotovili, da je povzročiteljica vozila pod vplivom alkohola in sicer je alkotest pokazal rezultat 0,55 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Z gasilci in reševalci do onemoglega

Ob 7.38 so na Planinski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, omogočili reševalcem NMP Sevnica dostop do obolele osebe in jim nudili pomoč pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Reševalci so jo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Na počivališču zgorel avto

Ob 6.40 je na avtocesti na počivališču Čatež ob Savi, občina Brežice, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško in PGD Cerina so požar pogasili. Vozilo je uničeno.

Gorele saje

Ob 15.22 so na Grintovcu v občini Ivančna Gorica gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Višnja Gora. Očistili so dimnik in prostore pregledali s termovizijsko kamero. Materialna škoda ni nastala.

