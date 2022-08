Gorelo na težko dostopnem kraju

8.8.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL; PGD Lukovek)

Sinoči ob 21.28 je v Dobrovi, občina Krško, gorelo ob gozdu, na težko dostopnem kraju. Gasilci PGE Krško, PGD Senovo in PGD Stranje so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE2, izvod Levo;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP C. XV BRIGADE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice okolica na območju TP Pišece - nizkonapetostno omrežje Čerenje in Pavlova vas predvidoma med 08:30 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Šmarje 3 – nizko napetostno omrežje Senica med 08:00 in 10:00 uro in na območju TP Pusti vrh - nizkonapetostno omrežje Stržišče pa predvidoma med 10:30 in 14:00 uro.

M. K.