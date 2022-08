Tudi Krčani z delitvijo točk

8.8.2022 | 08:30

Tekma Brinje Grosuplje : Krško (Fotografiji: FB NK Brinje Grosuplje)

Drugi krog 2. slovenske nogometne lige sta končala obračuna Beltincev in Jadrana ter Brinja Grosupljega in Krškega. Prvega je s 3:0 dobila beltinška zasedba, ki je edina stoodstotna in na vrhu lestvice, drugi pa se je končal z 1:1.

Na sobotnih tekmah je Fužinar Vzajemci visoko s 5:2 premagal Vitanest Bilje, preostali tekmi med Rudarjem Velenjem in Rogaško ter Kety Emmi&Impol Bistrico in Roltekom Dobom sta se končali z neodločenim izidom 1:1.

Za Fužinar je trikrat v polno meril Faris Zubanović, dva zadetka pa je prispeval Chris Cener. Za goste iz Bilj je dvakrat zadel Bamba Susso.

V petek sta se tekmi med Krko in Nafto 1903 ter Aluminijem in Ilirijo 1911 končali z neodločenim izidom 0:0. Edini obračun, kjer so padali zadetki, je bil v Kranju. Primorje je nad domačim Triglavom slavilo 2:1 z goloma Marka Guliča in Eliana Demirovića, v sodnikovem dodatku je zaostanek znižal Veron Šalja.

- petek, 5. avgust:

NAFTA 1903 - KRKA 0:0

* Športni park Lendava, gledalcev 500, sodniki: Novarlić, Flajšman, Holcman.

* Strelci: /.

* Nafta 1903: Kiss, Urh, Brkić, Haljeta, Oštrek, Drk (od 73. Dinnyes), Szabo (od 78. Stare), Kumer (od 56. Gergö), Florjanc, Papp, Igrec (od 56. Čavara).

* Krka: Kruljac, Mešanović, Bedek, Žur (od 78. Potokar), Kapitanović, Marcius (od 65. Prodanović), Lipec, Krznarić, Zakrajšek, Blaževski (od 65. Begović), Marijanović.

* Rumeni kartoni: Drk, Kumer, Oštrek; Prodanović.

* Rdeč karton: /.

TRIGLAV KRANJ - PRIMORJE 1:2 (0:2)

* Športni center Kranj, gledalcev 150, sodniki: Kovačič, Špur, Kranjc.

* strelci: 0:1 Gulič (12.), 0:2 Demirović (68.), 1:2 Šalja (90.).

* Triglav Kranj: Čadež, Brkić, Šalja, Jakupovič (od 59. Pokorn), Hajrić (od 72. Čadež), Kopač (od 46. Skok Jekovec), Vuković, Matko, Kim (od 64. Petrović), Bobarić, Ivetić (od 46. Čeh).

* Primorje: Rener, Dobnikar, Dedić (od 88. Fogec), Demirović, Gulič (od 80. Zanjko), Zavnik (od 88. Perko), Paljk, Badžim, Čandić, Bončina (od 59. Štrukelj), Sagitov.

* Rumeni kartoni: Bobarić, Čeh, Skok Jekovec; Čandić, Zanjko.

* Rdeč karton: /.

ALUMINIJ - ILIRIJA 1911 0:0

* Športni park Kidričevo, gledalcev 250, sodniki: Gergič, Šumer, Horvat.

* Strelci: /.

* Aluminij: Banić, Martić, Zukić, Skiba (od 86. Medved), Marinšek, Jagić, Gorenak (od 73. Frešer), Borovnik (od 59. Bizjak), Jovan, Brest (od 86. Ciganović), Koblar.

* Ilirija 1911: Džafić, Gorenc Stankovič (od 66. Bošnjović), Klemenčič, Ivkič, Tomiček, Golob (od 86. Slaviček), Djermanović, Piskule, Stevanović, Kepic, Huč.

* Rumeni kartoni: Borovnik; Ivkić.

* Rdeč karton: /.

- sobota, 6. avgust:

FUŽINAR VZAJEMCI - VITANEST BILJE 5:2 (3:0)

* Mestni stadion Ravne na Koroškem, gledalcev 200, sodniki: Čontala, Šprah, Burjan.

* Strelci: 1:0 Zubanović (9.), 2:0 Cener (10.), 3:0 Cener (13.), 3:1 Susso (53.), 4:1 Zubanović (59.), 5:1 Zubanović (65.), 5:2 Susso(89.).

* Fužinar Vzajemci: Marčič, Pesjak, Cener (od 78. Fink), Zubanović (od 86. Založnik), Gyimaha (od 67. Turičnik), Paradiž, Place (od 78. Krevh), Mpanzu (od 67. Vukolić), Jozić, Grešovnik, Posinković.

* Vitanest Bilje: Lipičar, Hadžić, Dar. Jalinous (od 66. Slavec), Budić, Erniša, Breganti (od 61. Brešan), Doplihar (od 61. Jermol), Susso, Pori (od 46. Daw. Jalinous), Žejen, Humar (od 46. Gomizelj).

* Rumeni kartoni: Paradiž, Mbpanzu, Cener, Posinković; Humar, Doplihar, Lipičar.

* Rdeč karton: /.

KETY EMMI&IMPOL BISTRICA - ROLTEK DOB 1:1 (1:1)

* Športni park Slovenska Bistrica, gledalcev 500, sodniki: Tozan, Habibović, Knafelc.

* Strelca: 1:0 Panić (15.), 1:1 Petek (19.).

* Kety Emmi&Impol Bistrica: Dabanovič, Pirtovšek, Rozman, Vidmar, Klašnja, Bračko, Havelka (od 80. Kapun), V. Panić (od 55. Kujović), Džumhur (od 55. Koprivc), Šlamberger, T. Panić (od 55. Ferčič).

* Roltek Dob: Fermišek, Avbelj, Mitrović, Černe (od 74. Gregorin), Levec (od 60. Šipek), Kunstelj (od 32. Makovec), Zenković, Petek, Krupić (od 60. Račić), Židan, Kasnik.

* Rumeni kartoni: Ferčič, Kujović; Mitrović, Zenković.

* Rdeč karton: /.

RUDAR VELENJE - ROGAŠKA 1:1 (1:0)

* Mestni stadion Ob jezeru, gledalcev 200, sodniki: Jerič, Brezar, Kalan.

* Strelca: 1:0 Saramago (2.), 1:1 Pavlović (54.).

* Rudar Velenje: Haran, Borden, Bićanić, Tubić, Kosić (od 46. Hrovat), Bajraj (od 68. Wirekoh), Saramago, Barone (od 75. Bošković), Kočar, Karabatić, Kanceljak (od 46. Spudić).

* Rogaška: Baždarić, Mihalić, Lampreht, Majcen (od 46. Musulin), Alves Moreira (od 84. Dolovski), Gradišar, Pavlović, Neskič (od 46. Anković), Hegedus (od 90. Gobec), Matošević, Majcenić (od 90. Kantužer).

* Rumeni kartoni: Borden, Kosić, Kočar; Majcen, Lampreht, Hegedus, Baždarić.

* Rdeč karton: /.

- nedelja, 7. avgust:

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - JADRAN DEKANI 3:0 (1:0)

* Beltinci, gledalcev 500, sodniki: Begič, Pospeh, Vojska.

* Strelci: 1:0 Ptiček (2.), 2:0 Pihler (79.), 3:0 Kralj (94.).

* Beltinci: Zver, Ptiček, Zorman (od 57. Hren), Pihler, Emruli (od 84. Hari), Kosi (od 71. Mörec), Grobelnik (od 71. Kralj), Ščernjavič, Sočič, Kaučič (od 57. Rantaša), Žaler.

* Jadran: Gabrić, Stepančič (od 83. Rudonja), Vranješ, Đuričin, Meštrić (od 83. Gotovac), F. Cukjati (od 83. Zonta), Babič (od 69. Šehić), Ljutić, Fortuna (od 69. Demiri), J. Cukjati, Galina.

* Rumeni kartoni: Kosi, Zorman, Žaler, Ptiček, Hren, Rantaša; Stepančič, Demiri, Galina.

* Rdeči karton: /.

BRINJE GROSUPLJE - KRŠKO 1:1 (1:1)

* Grosuplje, gledalcev 250, sodniki: Podgoršek, Bensa, T. Jug.

* Strelca: 1:0 Đajič (13.), 1:1 Hanžek (14.).

* Brinje: Kisovec, Abdić, Šparovec, Mahič (od 66. Dorniž), Klančnik, Pucihar (od 46. Kovač), Tomšič (od 46. Ostojič), Đajič (od 89. Dergić), Ćoralić, Boh, Pušnik.

* Krško: J. Ribič, Musa, Rudonja, Hanžek, Olamba, Antunović, Kunštić, Brekalo (od 89. Lovrić), Petrak, Arapović (od 69. Aremu), Lesjak.

* Rumeni kartoni: Mahič, Šparovec, Ostojič, Ćoralić; Petrak, Aremu, Olamba.

* Rdeči karton: /.

* Lestvica:

1. Beltinci Klima Tratnjek 2 2 0 0 5:0 6

2. Krka 2 1 1 0 4:1 4

3. Nafta 1903 2 1 1 0 3:0 4

4. Roltek Dob 2 1 1 0 4:2 4

5. Aluminij 2 1 1 0 3:1 4

6. Kety Emmi&Impol Bistrica 2 1 1 0 2:1 4

7. Fužinar Vzajemci 2 1 0 1 6:5 3

8. Vitanest Bilje 2 1 0 1 4:5 3

9. Primorje 2 1 0 1 2:4 3

10. Rogaška 2 0 2 0 1:1 2

11. Ilirija 1911 2 0 2 0 0:0 2

12. Krško 2 0 1 1 2:4 1

13. Rudar Velenje 2 0 1 1 1:3 1

14. Brinje Grosuplje 2 0 1 1 2:5 1

15. Triglav Kranj 2 0 0 2 1:4 0

16. Jadran Dekani 2 0 0 2 0:4 0

STA; M. K.