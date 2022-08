Novi parkomati šele jeseni, do takrat obstoječi režim parkiranja

8.8.2022 | 14:30

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - Nov režim parkiranja bi v Sevnici po prvotnih napovedih moral začeti veljati s prvim avgustom, a se bo to zgodilo nekoliko kasneje. Dobavni roki novih parkomatov so namreč daljši od pričakovanih, sporočajo s sevniške občine: ''Tako bo uveljavitev nove ureditve parkiranja v Sevnici stopila v veljavo po izpolnitvi vseh pogojev za plačevanje parkirnin na vseh modrih conah. Novi parkomati bodo urejeni predvidoma v jesenskih mesecih. Do takrat je v veljavi obstoječa ureditev parkiranja.''

Občina Sevnica ''razvija aktivnosti za povečanje števila parkirnih mest in hkrati išče rešitve za poenostavitev uporabe parkirnih mest na modrih conah,'' so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da so skladno s tem predlagali poenotenje parkirnih režimov na vseh modrih conah in razširitev tehničnih možnosti načinov plačevanja parkirnin. Nova Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v občini Sevnica določa plačilo parkiranja na vseh modrih conah v mestu Sevnica, in sicer za vsako začetno uro 0,10 evra in za vsako naslednjo uro 0,70 evra vsak dan (razen ob nedeljah in praznikih) med 6. in 16. uro. Označevanje časa parkiranja tako ne bo več mogoče s parkirno uro ali ročno izpolnjeno oznako.

Predvidene lokacije novih parkomatov

Dodatne parkomate predvidevajo na naslednjih lokacijah: na Prešernovi ulici (za stavbo Merx), na Glavnem trgu in pred občinsko stavbo. Hkrati bo urejena tudi prestavitev parkomata na Trgu svobode pod HTC na primernejše, bolj dostopno mesto.

Plačevanje parkirnin tudi z mobilno aplikacijo

Poleg plačila parkirnine na parkomatih, ki bodo na novo umeščeni v neposredno bližino parkirišč modrih con, bo plačilo parkirnine mogoče tudi z mobilno aplikacijo EasyPark. Občina Sevnica je tako, kot sporoča, prva izmed posavskih občin, ki uvaja sistem plačevanja parkirnin z mobilno aplikacijo.

Aplikacijo EasyPark je mogoče namestiti na pametne mobilne telefone s sistemi Android in IOS. Pravila uporabe in splošni pogoji uporabe aplikacije so dostopni na spletni strani ponudnika.

Najmanjša časovna enota za plačilo preko aplikacije EasyPark je ena ura. Nad eno uro je omogočeno plačevanje parkiranja po minutah. Parkirnina se plača ob zaključenem parkiranju. Uporabnik lahko predčasno zaključi parkiranje in plača po dejanski porabi. Davčno potrjen račun, ki ga prejme ob zaključku parkiranja, pa si lahko prenese s spletne strani ali aplikacije.

Plačilo parkirnine je sestavljeno iz cenika parkiranja Občine Sevnica in provizije izvajalca EasyPark, ki znaša minimalno 10 centov z DDV oziroma 15 odstotkov vrednosti parkirnine.

Z novo ureditvijo do večje pretočnosti parkiranih avtomobilov

Poglavitni namen spremembe je zagotoviti pretočnost parkiranih avtomobilov na modrih conah za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest na najbolj frekventnih parkiriščih, ki niso namenjena celodnevnemu parkiranju. Hkrati bo s spremembo omogočen nakup parkiranja za dlje časa na vseh modrih conah v mestu, kar do sedaj ni bilo možno, še sporočajo s sevniške občine.

M. K.