Za zdaj brez izbora izvajalca za tretji pas med Pijavo Gorico in Turjakom

8.8.2022 | 11:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Direkcija za infrastrukturo na javnem razpisu za gradnjo prve faze nadaljnje ureditve tretjega pasu na odseku državne ceste Škofljica-Rašica med Pijavo Gorico in Turjakom še ni izbrala izvajalca. Iz objave na portalu javnih naročil je razvidno, da je bila edina prispela ponudba previsoka. Direkcija bo šla zdaj v pogajanja o ceni.

Projekt ureditve 1,8 kilometra dolgega tretjega pasu, ki bo potekal od priključka Smrjene do novega priključka za Gradišče, je del izgradnje 3a razvojne osi, oziroma posodobitve državne ceste od Ljubljane mimo Velikih Lašč, Ribnice in Kočevja do mejnega prehoda Petrina v občini Kostel.

Na delu ceste, ki se od Pijave Gorice vzpenja proti Turjaku, je tretji pas za večjo pretočnost že urejen, zdaj naj bi ga po načrtih uredili še na dodatnih 7,6 kilometra v smeri Turjaka. Omenjenih 1,8 kilometra je prvi del te ureditve.

Na javnem razpisu, ki ga je direkcija za infrastrukturo objavila maja, je sodeč po današnji objavi na portalu javnih naročil edino ponudbo oddal konzorcij z gradbenim podjetjem Trgograd iz Litije kot vodilnim partnerjem iz novomeškim CGP ter kranjskim Garnolom kot partnerjema. Vrednost ponudbe je 13,37 milijona evrov z DDV, direkcija pa je postopek oddaje javnega naročila zaključila brez oddaje posla, saj vrednost ponudbe bistveno presega višino zagotovljenih sredstev. Te sicer v direkciji na izdajajo.

Upravljavec državnih cest bo po pravnomočnosti sklepa izvedel konkurenčni postopek s pogajanji, ki mu ga v primeru nedopustnih ponudb manjše vrednosti dovoljuje zakon o javnem naročanju.

Ureditev tretjega pasu na odseku proti Turjaku je, kot omenjeno, del širšega projekta preureditve in posodobitve te povezave med Ljubljano in mejo s Hrvaško, ki naj bi obenem prebivalcev kočevsko-ribniškega območja omogočila hitrejšo in predvsem varnejšo cestno povezavo do prestolnice.

Prvi načrti so predvidevali le manjše spremembe že obstoječe ceste, februarja letos pa sta ministrstvo in direkcija za infrastrukturo predstavila nov načrt, ki v precej večjem delu predvideva povsem novo traso.

Poleg odseka od Pijave Gorice do Turjaka je ureditev tretjega pasu na obstoječi cesti predvidena še med Velikimi Laščami in Žlebičem ter na zadnjem delu povezave med Livoldom in Petrino. Nove trase ceste z obvoznicami pa so predvidene od Lavrice mimo Škofljice do Pijave Gorice, od Turjaka mimo Rašice in Velikih Lašč ter nato od Žlebiča mimo Ribnice, Nemške vasi ter Kočevja do Livolda. Pri Turjaku in Rašici sta predvidena viadukta, pri Žlebiču predor in večje vozlišče. Večje vozlišče je predvideno tudi pri Kočevju.

Na ta način naj bi na zelo obremenjeni cesti od Ljubljane do Kočevja tranzitni promet v največji možni meri umaknili iz naselij, hkrati pa pomembno skrajšali potovalni čas iz tega dela države.

