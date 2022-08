Škof Saje zanika očitke o davčni utaji; o ovadbi kot ''blatenju njegovega imena''

8.8.2022 | 17:00

Foto: arhiv DL

Ljubljana/Novo mesto - Po sobotnem poročanju Dela specializirano državno tožilstvo preiskuje očitke novomeškemu škofu Andreju Sajetu o davčni kršitvi in utaji. Saje je danes pojasnil, da je o tem seznanjen le iz medijev. Zatrjuje pa, da je glede na preiskovane prihodke nemogoče, da bi storil davčno utajo, pa tudi, da nikoli ni namerno prikrival kakršnih koli prihodkov.

Po sobotnem poročanju Dela so slovenski davčni in preiskovalni organi pred tremi meseci prejeli kazensko ovadbo zoper Sajeta, ki je bil od leta 2014 duhovni pomočnik v Selah in Bajdišah v krško-celovški škofiji na avstrijskem Koroškem. Ovadbo zdaj preiskuje specializirano državno tožilstvo.

Po navedbah časnika iz ovadbe izhaja, da v Avstriji velja pravilo, da avstrijske škofije duhovnikom na svojem teritoriju dajejo plačo, ki jo je za duhovniško delo v Avstriji verjetno prejel tudi Saje. Ovaditelj je državne organe pozval, naj pregledajo, ali je Saje dohodke pravilno prijavil slovenskim oblastem, še piše Delo.

Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je zagotovil, da bo v primeru, če bodo pristojni organi zoper njega sprožili kakršne koli postopke, v njih ustrezno sodeloval in se do očitkov opredelil ter s tem izkoristil priložnost, da ubrani svoje dobro ime in zaščiti ugled Katoliške cerkve. Poudaril je, da se v zvezi s tem nanj zaenkrat, razen medijev, ni obrnil še nihče.

"V danem trenutku lahko zatrdim zgolj to, da nikoli nisem namerno prikrival kakršnih koli prihodkov in da sem pri napovedih plačila davkov v zvezi z delom, ki ga opravljam kot verski delavec, vselej po najboljšem vedenju upošteval navodila in priporočila pristojnih organov," je zapisal.

"Z gotovostjo lahko dodam še to, da nisem storil kaznivega dejanja davčne utaje, saj gre pri tem po mojem razumevanju za dejanje, s katerim naj bi si storilec v obdobju 12 mesecev z izogibanjem plačilu davkov ali drugih obveznih dajatev pridobil premoženjsko korist v višini vsaj 50.000 evrov," je nadaljeval.

Zagotovil je, da je kot verski delavec za svoje delo za versko skupnost letno prejel zgolj nekaj odstotkov tega zneska. To po njegovih besedah pomeni, da je že "pojmovno nemogoče", da bi si z neplačilom davkov ali drugih dajatev pridobil korist, ki več kot desetkrat presega njegove prejemke za opravljanje verske dejavnosti v posameznih koledarskih letih.

"Verjamem, da je to zelo dobro znano tudi tistemu, ki si prizadeva, da bi s svojo ovadbo oblatil moje dobro ime in ugled Katoliške cerkve," je sklenil.

M. K.