Padel motorist

9.8.2022 | 07:00

Po obolelega na Radno je včeraj prišel helikopter. (Foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 17.26 se je v naselju Dolga Raka, občina Krško, pri padcu z motorjem poškodoval motorist. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, reševalci NMP Krško pa so na kraju oskrbeli poškodovanega motorista in nato v nadaljnjo oskrbo prepeljali v UC Brežice.

S helikopterjem v UKC

Ob 11.47 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor iz naselja Radna, občina Sevnica, prepeljala obolelo osebo v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ na izvodu Trgovina.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO, izvod Želebej.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:15 do 7:45 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR CEGELNICA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA1, izvod 4.LJUBEN;

- od 11:30 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOTNA VAS KRKA;

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Mrzla Planina med 8. in 10. uro, na območju TP Podgorje Pipan med 11. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Artiče zadružni dom, nizkonapetostno omrežje – Proti cerkvi med 11. in 13. uro.

M. K.